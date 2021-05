Achraf Hakimi po sezonie może trafić do Bayernu Monachium. Nowy trener Bawarczyków Julian Nagelsmann widziałby go w swoim zespole.

Hakimi od września 2020 roku występuje w Interze Mediolan. W bieżącym sezonie wystąpił w 33 meczach Serie A, zdobył siedem bramek i zanotował tyle samo asyst. Pięć razy zagrał też w Lidze Mistrzów.



Zespołowo też osiągnął sukces. Wspólnie z kolegami zapewnił już sobie mistrzostwo Włoch.



Po sezonie Marokańczyk może jednak zmienić otoczenie. Portal "TZ Muenchen" poinformował, że piłkarz jest w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Piłkarz ponoć świetnie pasuje do wizji Juliana Nagelsmanna, który od lipca obejmie Bayern.



- Nie dziwi mnie to. Bayern to jeden z najlepszych klubów na świecie, jeśli kogoś szuka, ten ktoś musi być najlepszy na swojej pozycji. Do takich zawodników należy Hakimi - powiedział "TZ Muenchen" agent Marokańczyka Alejandro Camano.



