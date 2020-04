Achraf Hakimi, marokański piłkarz, jest bardzo głośnym nazwiskiem na giełdzie transferowej. 21-letnim zawodnikiem interesują się Juventus Turyn, PSG czy kluby z Anglii.

Hakimi jest związany z Realem Madryt, ale na wypożyczeniu w Borussii Dortmund. I to właśnie w Bundeslidze pokazał, że może być solidnym elementem każdego zespołu. Jest obrońcą, ale potrafi także świetnie prezentować się jako wahadłowy.

Marokańczyk w drugim sezonie w Borussii może pochwalić się świetnymi statystykami. Od czasu przeniesienia się z Realu, rozegrał w barwach BVB 65 meczów, co przełożyło się na 5249 minut, strzelając 10 goli i notując 17 asyst, a także wywalczył Superpuchar Niemiec.



Kontrakt Hakimiego z "Królewskimi" obowiązuje do połowy 2022 roku. Po tym sezonie piłkarz będzie musiał zdecydować, czy wrócić do Madrytu i rywalizować m.in. z Danim Carvajalem na prawej stronie albo z Marcelo i Ferlandem Mendyn na lewej, gdzie też może grać.



Jeśli Hakimi zdecyduje się odejść z Realu, to już ustawia się po niego kolejka chętnych. Na tej liście są: Juventus, Chelsea, a teraz dołączył PSG.

Zdjęcie Achraf Hakimi / AFP

