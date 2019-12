To być może pierwszy poważny krok w stronę profesjonalnego futbolu dla Youssoufy Moukoko. Uzdolniony 15-latek dostał pozwolenie na treningi z Łukaszem Piszczkiem, Jadonem Sancho, Marco Reusem i innymi gwiazdami seniorskiej drużyny Borussii Dortmund. Czy nastolatek wykorzysta swoją szansę?

Moukoko jest nazywany w Niemczech "cudownym dzieckiem". Patrząc na jego statystyki - nie ma się czemu dziwić.

Jak wyliczają niemieckie media, w 56 meczach w ekipie U-17 BVB zdobył aż 90 bramek, a w drużynie U-19 zanotował 26 bramek w 21 potyczkach. Te statystyki robią jeszcze większe wrażenie, gdy uświadomimy sobie, że 15-latek ma naprzeciw siebie rywali starszych o kilka lat!

Na występ w Bundeslidze Moukoko będzie jeszcze musiał trochę poczekać. Ze względu na swój wiek, szansę na debiut na najwyższym poziomie rozgrywkowy może otrzymać dopiero w sezonie 2021/22.

Jak donosi niemiecki "Bild", nastolatek już od stycznia będzie mógł za to brać udział w zajęciach prowadzonych przez Luciena Farve’a. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na kwestie związane z ubezpieczeniem, które nie obowiązywało podczas treningów z pierwszą ekipą.

Ekipie BVB udało się jednak dopełnić wszelkich formalności, a dużą pracę wykonał w tej kwestii koordynator młodzieży w drużynie z Zagłębia Ruhry - Lars Ricken.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu pojawiły się podejrzenia, że wiek młodzieżowego reprezentanta Niemiec mógł zostać zafałszowany, ale sprawa ucichła po tym, jak przedstawiono dokument z urzędu w Hamburgu, który potwierdził, że Moukoko urodził się 20 listopada 2004 roku.

W talent nastolatka uwierzyli między innymi włodarze firmy Nike, którzy zaoferowali mu kontrakt, dzięki któremu może zarobić aż 10 mln euro. Ostateczna kwota zależy od wypełnienia poszczególnych celów. Jednym z nich jest debiut w Bundeslidze.



