Union Berlin z Rafałem Gikiewiczem w składzie zremisował 2-2 z Wolfsburgiem. Mecz nie odbył się bez kontrowersji. Drugi raz w tej kolejce Bundesligi sędziowie musieli przerwać spotkanie przez zachowanie kibiców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TSG Hoffenheim - Bayern Monachium 0-6 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports Bundesliga Felieton: Zachowanie piłkarzy i prezesów po skandalu w Bayernie lekcją dla Ekstraklasy

Spotkanie pomiędzy Unionem Berlin a Wolfsburgiem również odbyło się w cieniu kontrowersji. Pod koniec pierwszej połowy spotkania kibice drużyny gospodarzy wywiesili transparent obrażający właściciela Hoffenheim - Dietmara Hoppa. Sędzia zdecydował się przerwać mecz i dopiero po interwencji piłkarzy - w tym Rafała Gikiewicza - transparent został usunięty.

Reklama

Był to już drugi taki przypadek w 24. kolejce. Przerwane zostało również wczorajsze spotkanie Hoffenheim z Bayernem Monachium. Kibice drużyny z Bawarii dwukrotnie podnosili płótno z wulgarnymi słowami skierowanymi do Hoppa.

Mecz w Berlinie został jednak dokończony bez protestu piłkarzy. Na pierwsze trafienie w spotkaniu musieliśmy poczekać niemal do końca pierwszej połowy. W 41. minucie Christopher Trimmel dobrze dograł piłkę w pole karne z rzutu wolnego. Pod bramką rywali najlepiej odnalazł się Sebastian Andersson i uderzeniem głową umieścił piłkę w siatce. Wcześniej z dobrej strony pokazał się Gikiewicz. Polski bramkarz zatrzymał dwa uderzenia Wouta Weghorsta.

Piłkarze przyśpieszyli grę w drugiej połowie i szybko zobaczyliśmy kolejne trafienia. Najpierw do siatki trafili gracze z Berlina. W 56. minucie Trimmel ponownie popisał się bardzo dobrym zagraniem po stałym fragmencie gry. Tym razem do futbolówki wyskoczył Marvin Friedrich i dopełnił formalności. Rozdrażnieni goście odpowiedzieli bardzo szybko.

Zrobili to w bardzo podobnym stylu, jednak zamiast rzutu wolnego, zdobyli gola po trafienia z rzutu rożnego. Piłkę w pole karne zagrał Maximilian Arnold. Nabiegł na nią Yannick Gerhardt i z najbliższej odległości posłał do siatki. Gikiewicz nie miał szans na interwencję.

Polski bramkarz był również bezradny przy kolejnym trafieniu dla Wolfsburga. Joao Victor popędził w stronę linii końcowej boiska i podał wzdłuż linii bramkowej. Do futbolówki dopadł Weghorst i jak to bywało w tym meczu, trafił do bramki po strzale głową.

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela



PA

24. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-03-01 13:30 | Stadion: Stadion An der Alten Försterei | Widzów: 22012 | Arbiter: B. Dankert 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 2 DO PRZERWY 1-0 S. Andersson 41' M. Friedrich 56' Y. Gerhardt 60' W. Weghorst 81'

2 2 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg Casteels Brooks Gerhardt Knoche Mbabu Otávio Arnold Brekalo Steffen Ginczek Weghorst Gikiewicz Friedrich Lenz Schlotterbeck Subotić Trimmel Andrich Bülter Gentner Malli Andersson SKŁADY 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg Rafał Gikiewicz Koen Casteels 56′ 56′ Marvin Friedrich John Brooks Christopher Lenz 60′ 60′ Yannick Gerhardt Keven Schlotterbeck Robin Knoche Neven Subotić Kevin Mbabu Christopher Trimmel Paulo Otavio Rosa Silva 53′ 53′ Robert Andrich 40′ 40′ Maximilian Arnold 83′ 83′ Marius Bülter 88′ 88′ Josip Brekalo 73′ 73′ Christian Gentner 61′ 61′ 63′ 63′ Renato Steffen 66′ 66′ Yunus Malli 78′ 78′ Daniel Ginczek 41′ 41′ Sebastian Andersson 81′ 81′ Wout Weghorst REZERWOWI Moritz Nicolas Pavao Pervan Florian Hübner Marcel Tisserand 83′ 83′ Julian Ryerson Ismail Azzaoui Felix Kroos 88′ 88′ Felix Klaus 73′ 73′ Grischa Prömel Iba May Sheraldo Becker 63′ 63′ Admir Mehmedi 66′ 66′ Marcus Ingvartsen Xaver Schlager Sebastian Polter Mamoudou Karamoko Anthony Ujah 78′ 78′ João Victor Santos Sa

STATYSTYKI 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg 2 2 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 3 10 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 1 6 Faule 8 14 Spalone 2 1