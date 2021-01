Bramkarz Bayeru Leverkusen Hradecky sportowcem roku w Finlandii

Bramkarz Bayeru Leverkusen Lukas Hradecky został uznany za najlepszego sportowca Finlandii w 2020 roku. 31-letni piłkarz w głosowaniu dziennikarzy wyprzedził golfistę Samiego Valimakiego i hokeistę Miro Heiskanena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski w roli bramkarza! Jak się sprawdził? Wideo © 2020 Associated Press

To dopiero czwarty piłkarz, który zwyciężył w głosowaniu związku zawodowego dziennikarzy sportowych w tym kraju. Przed rokiem doceniono Teemu Pukkiego, a wcześniej takie wyróżnienie spotkało jeszcze Jariego Litmanena i Samiego Hyypię.



Urodzony w Bratysławie w 1989 roku Hradecky (do Finlandii jego rodzina przeniosła się kilkanaście miesięcy później) otrzymał 2768 głosów, Valimaki - 2243, Heiskanen - 1941, a czwarte miejsce zajął wicemistrz świata Formuły 1 Valtteri Bottas - 1709. Najlepszym trenerem został selekcjoner piłkarskiej drużyny narodowej Markku Kanerva.



"Ta nagroda jest tym bardziej szczególna, bo mam zagraniczne korzenie. Choć pochodzę z innego miejsca, to w Turku dorastałem. A teraz jestem w Bundeslidze" - powiedział Hradecky na antenie radia Yle.



Fin wystąpił we wszystkich ligowych spotkaniach Bayeru w tym sezonie. W piątek o 20.30 zajmujący trzecie miejsce w tabeli "Aptekarze" zmierzą się na wyjeździe z Unionem Berlin w 16. kolejce.



Reklama

mm/ pp/