Bramka Dawida Kownackiego nie wystarczyła. Potrzebne były rzuty karne

Goście wyszli na prowadzenie w 33. minucie. Kownacki zagrał piłkę do Emmanuela Iyohy, który podciągnął lewą stroną, a następnie dośrodkował w pole karne, gdzie już był 25-letni napastnik i uderzeniem głową nie dał szans Peterowi Vindahlowi Jensenowi.

To było 10. trafienie "Kownasia" w tym sezonie, z czego osiem przypada na 2. Bundesligę, a dwa na Puchar Niemiec. Polka nie miał dwucyfrowej liczby bramek od rozgrywek 2016/17, kiedy jeszcze grał w Lechu Poznań.

Polak zszedł z murawy w doliczonym czasie, a chwilę później Norymberga wyrównała. To była akcja rezerwowych. Z lewej strony dośrodkował Mats Moeller Daehli, a w polu karnym uderzył Taylan Duman, piłka odbiła się jeszcze od jednego z graczy Fortuny i wpadła do siatki.

Puchar Niemiec. Fortuna Duesseldorf odpadła po rzutach karnych

W dogrywce wiele się działo. Była poprzeczka po strzale Jorrita Hendriksa, świetna interwencja bramkarza gości Floriana Kastenmeiera, wybicie piłki sprzed linii przez Floriana Flicka, a w ostatniej akcji ten zawodnik sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Johana Niemieca, za co zobaczył czerwoną kartkę, ale jego drużyna nie przegrała.

W serii rzutów karnych najpierw Kastenmeier obronił uderzenie Dumana, ale okazało się, że wyszedł przed linię. W powtórce nie miał już szans. Pomylił się za to Niemiec, którego strzał obronił Vindahl Jensen i ostatecznie to gospodarze wygrali "jedenastki" 5-4 i mogli się cieszyć z awansu do ćwierćfinału.