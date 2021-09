Borussia Mönchengladbach, jeszcze nie tak dawny uczestnik rywalizacji w Lidze Mistrzów i to w bardzo trudnej grupie z Realem Madryt, Interem Mediolan czy Szachtarem Donieck, teraz niemieckim klasykiem z imienniczką z Dortmundu musiała wydobywać się ze strefy spadku. Gladbach zmieniło się bardzo w ostatnim półroczu, zmienił się także jego trener i to jest jedna z przyczyn.



BMG opuścił nagle Marco Rose i przeniósł się właśnie do Dortmundu. Wywołało to spore zamieszanie w Mönchengladbach, a kochany tu niegdyś trener nie jest teraz tak miło przyjmowany.

Reklama

To była dodatkowa motywacja Gladbach do walki z Borussią Dortmund, z którą wielokrotnie toczyło już ono wspaniałe, okraszone wieloma bramkami pojedynki. A w tym sezonie obie ekipy też dość rzadko zachowują czyste konto.





Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund w obecnym sezonie spisuje się lepiej, ale grała bez Norwega Erlinga Haalanda. Blondwłosa gwiazda BVB ma kontuzję mięśniową, a bez niego siła rażenia Borussii Dortmund w ofensywie była ograniczona. Borussia Mönchengladbach miała tę siłę większą, a na dodatek dopisało jej szczęście.



Akcja bramkowa Denisa Zakarii była bowiem równie piękna, co przypadkowa. Źle przyjęta, odbita piłka wróciła do Szwajcara, którego przecież klub z Mönchengladbach chciał latem sprzedawać. Zakaria wykonał wyrok na niefrasobliwej obronie i BMG prowadziła 1-0. A krótko potem rywali w dziesiątkę.



Sędzia wyrzucił z boiska Mahmouda Dahouda za faul dość wątpliwy. Gracz z Dortmundu musiał może zrazić arbitra jakimś gestem czy słowem, bo reakcja sędziego była stanowcza. Gestem usuwał gracza z boiska po drugiej żółtej kartce i to bezdyskusyjnie. Bez niego i z ze straconym golem Borussia Dortmund wyraźnie już ustępowała pola imienniczce.



Pod koniec meczu, w doliczonym już czasie Thorgen Hazard miał jednak świetne okazje na wyrównanie. Wtedy zapewne kibice BVB żałowali, że nie ma na boisku Haalanda.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 1-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Zakaria (37.)



Czerwona kartka: Dahoud (40., dwie żółte)