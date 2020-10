RB Lipsk nie jest już liderem Bundesligi! Drużyna Juliana Nagelsmanna przegrała na wyjeździe 0-1 z Borussią Moenchengladbach i spadła na trzecie miejsce. W tabeli prowadzi Bayern Monachium, który w przyszłym tygodniu zmierzy się z Borussią Dortmund, legitymującą się takim samym dorobkiem punktowym.

Obie drużyny przystępowały do spotkania w różnych nastrojach i z różnymi ambicjami. Borussia we wtorek niespodziewanie zremisowała 2-2 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, a tydzień wcześniej takim samym wynikiem zakończył się jej wynik z Interem Mediolan. W Bundeslidze potrzebowała jednak punktów, by włączyć się do ligowej czołówki.

RB Lipsk zaś jeszcze przed kolejką był liderem Bundesligi, ale w międzyczasie swoje spotkania wygrały Bayern Monachium i Borussia Dortmund, wyprzedzając ekipę z Lipska. Dodatkowo zespół Juliana Nagelsmanna został we wtorek rozbity w LM aż 0-5 przez Manchester United.



Dziś drużyna Lipska także nie miała swojego dnia i musiała uznać wyższość gospodarzy. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 60. minucie 21-letni Hannes Wolf.



Ekipa Nagelsmanna spadła na trzecie miejsce w tabeli Bundesligi, tracąc dwa punkty do liderującego Bayernu Monachium. Tyle samo "oczek" co Bawarczycy ma Borussia Dortmund, która zmierzy się z Bayernem już w przyszłym tygodniu.



Moenchengladbach awansowało na czwarte miejsce. Ma dwa punkty straty do dzisiejszego rywala.



Borussia Moenchengladbach - RB Lipsk 1-0 (0-0)



Bramka: 1-0 Wolf (60.).

6. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-31 18:30 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: Daniel Siebert 1 0 Borussia VfL Moenchengladbach RB Lipsk Sommer Lainer Ginter Elvedi Bensebaini Hofmann Herrmann Wolf Neuhaus Embolo Plea Gulácsi Henrichs Orban Upamecano Angeliño Sabitzer Samardžić Kampl Olmo Sørloth Yurary Poulsen SKŁADY Borussia VfL Moenchengladbach RB Lipsk Yann Sommer Peter Gulacsi Stefan Lainer Benjamin Henrichs Matthias Ginter Vilmos Tamás Orban 46′ 46′ Nico Elvedi Dayotchanculle Upamecano Ramy Bensebaini José Ángel Esmoris Tasende Jonas Hofmann 70′ 70′ Marcel Sabitzer 80′ 80′ Patrick Herrmann 69′ 69′ Lazar Samardžić 60′ 60′ Hannes Wolf 61′ 61′ 66′ 66′ Kevin Kampl 56′ 56′ 73′ 73′ Florian Neuhaus 66′ 66′ Daniel Olmo Carvajal 73′ 73′ Breel Donald Embolo Alexander Soerloth 80′ 80′ Alassane Plea 66′ 66′ Yussuf Yurary Poulsen REZERWOWI Tobias Sippel Josep Martínez Riera Michael Lang Ibrahima Konaté 46′ 46′ 51′ 51′ Oscar Wendt Eric Martel 73′ 73′ Christoph Kramer 66′ 66′ Amadou Haidara 80′ 80′ Valentino Lazaro 69′ 69′ 90′ 90′ Christopher Nkunku Rocco Reitz Joscha Wosz 80′ 80′ Lars Stindl 66′ 66′ Emil Forsberg 73′ 73′ Marcus Thuram 66′ 66′ 69′ 69′ Hee-Chan Hwang Ibrahima Traoré Justin Kluivert

STATYSTYKI Borussia VfL Moenchengladbach RB Lipsk 1 0 Posiadanie piłki 49,1% 50,9% Strzały 7 9 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 2 4 Faule 13 17 Spalone 5 2