Bayern Monachium prowadził już 2-0, ale sensacyjnie przegrał 2-3 z Borussią Moenchengladbach. Robert Lewandowski zdobył już 20. bramkę w tym sezonie ligowym. Jeśli utrzyma takie tempo strzelania, pobije legendarny rekord Gerda Muellera!

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu, wykorzystując rzut karny w 20. minucie. Polak już trzeci raz w karierze pokonał z jedenastu metrów Yanna Sommera - wcześniej miało to miejsce w Bundeslidze oraz w serii rzutów karnych przeciwko Szwajcarii na Euro 2016.

Dla naszego napastnika był to już 20. gol w tym sezonie ligowym! To rewelacyjny wynik, zważywszy na to, że rozegrano dopiero 15. kolejek, a Lewandowski pauzował w jednym ze spotkań.



Taka skuteczność oznacza, że Lewandowski jest na jak najlepszej drodze, by pobić legendarny rekord Gerda Muellera, który jako jedyny dotychczas zdobył 40 bramek w pojedynczym sezonie Bundesligi. Niemiecki snajper dokonał tego w sezonie 1971/72.

Polak zdobył już połowę bramkę z rekordowego dorobku Muellera, choć do połowy sezonu zostały jeszcze dwie kolejki. Utrzymanie takiego tempa będzie piekielnie trudne, ale pozwoli "Lewemu" pobić rekord z nawiązką. Do końca sezonu zostało 19. kolejek.



Mimo rewelacyjnej skuteczności "Lewego", Bayern nie zdołał pokonać Borussii Moenchengladbach, choć już po 26. minutach prowadził 2-0. Bawarczycy niespodziewanie przegrali ze "Źrebakami" 2-3.

15. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-01-08 20:30 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: Harm Osmers STATYSTYKI Borussia Moenchengladbach Bayern Monachium 3 2 Posiadanie piłki 33,2% 66,8% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 3 8 Faule 9 10 Spalone 3 4

Zdjęcie Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego / Lars Baron / PAP/EPA

