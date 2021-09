Haaland, który w Borussii błyskawicznie osiągnął status gwiazdy, jest kuszony przez największe europejskie kluby, z Realem Madryt na czele. Często mówi się też, że mógłby odejść do Bayernu Monachium, gdzie miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego. To wszystko sprawia, że zasadnym przestaje być pytanie, czy Norweg opuści BVB, a raczej należy zapytać, za ile.



W Dortmundzie zdają sobie z tego sprawę i jak informuje "Sport 1" już trwają poszukiwania jego następcy. Grupa 30 skautów na całym Starym Kontynencie rozgląda się za napastnikiem w jego typie, czyli w wieku 19-24 lata i w okazyjnej cenie, czyli około 20 milionów euro.



Według "Sport 1" w notesach dortmundczyków pojawiło się już kilka nazwisk. Pierwszym jest Duńczyk Kasper Dolberg, występujący w OGC Nice, który ma 23 lata i w przeszłości miał zostać drugim Ibrahimoviciem, ale jego kariera wyhamowała. W Dortmundzie miałby szansę się odbudować, jest obecnie wyceniany na 22 miliony. To zresztą nie jedyny gracz występujący w Nicei, którego chciałaby u siebie Borussia. Mówi się również o dwa lata młodszym od Duńczka Aminie Gourimi, za którego jednak trzeba byłoby zapłacić około 30 milionów.



Dziennikarze wspominają także o Anthonym Martialu, który z tego grona jest najstarszy, bo ma już 25 lat, natomiast byłby gotowy, aby od razu zastąpić Haalanda.



