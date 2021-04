Łukasz Piszczek po raz drugi w tym sezonie Bundesligi rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Borussia Dortmund podejmuje Union Berlin. Śledź przebieg spotkania z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Borussia Dortmund - Manchester City 1-2. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Piszczek wraca do wyjściowego składu po długiej przerwie. W tym sezonie Bundesligi na murawie pojawił się tylko siedmiokrotnie - w tym aż sześciokrotnie z ławki rezerwowych. W wyjściowym składzie grał za to w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec - po raz ostatni 2 lutego.



Borussia wciąż walczy o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Do czwartej pozycji traci jednak aż pięć punktów. Z kolei Union pokazał już w tym sezonie, że jest groźnym przeciwnikiem.



Wynik meczu mógł zostać otwarty już w 13. sekundzie! Wówczas to strzał zza pola karnego oddał Marcus Ingvartsen i dortmundczyków uratowała poprzeczka.



Borussia odpowiedziała po upływie 10 minut. Thorgan Hazard doskonale wypatrzył w polu karnym Marco Reusa. Kapitan Borussii był tuż przed bramkarzem, lecz niecelnie trafił w piłkę i ta minęła słupek bramki.



Ekipa z Dortmundu wyszła na prowadzenie w 27. minucie - nie bez emocji i nie bez kontrowersji. Sędzia długo czekał na sygnał z VAR-u, bo Marco Reus kładł się jeszcze przed kontaktem z bramkarzem, lecz ostatecznie podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Erling Haaland, a jego strzał obronił bramkarz Unionu! Dobitka Norwega została zablokowana, a obrońca tak niefortunnie wybił piłkę, że... odbiła się od Reusa i wpadła do bramki.



Kilka minut później Haaland miał chyba jeszcze lepszą sytuację do zdobycia bramki niż rzut karny. Z kilku metrów z całej siły huknął jednak prosto w bramkarza.



Borussia Dortmund - Union Berlin 1-0 - przerwa meczu

Bramki: 1-0 Reus (27.)





30. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-04-21 20:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Daniel Schlager STATYSTYKI Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 1 0 Posiadanie piłki 54,7% 45,3% Strzały 10 3 Faule 7 5

1 0 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin Hitz Piszczek Akanji Hummels Guerreiro Bellingham Reyna Hazard Reus Can Håland Luthe Trimmel Friedrich Knoche Lenz Prömel Ingvartsen Endo Andrich Kruse Musa SKŁADY Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin Marwin Hitz Andreas Luthe Łukasz Piszczek Christopher Trimmel Manuel Obafemi Akanji Marvin Friedrich Mats Hummels Robin Knoche Raphaël Guerreiro Christopher Lenz Jude Bellingham Grischa Prömel Giovanni Alejandro Reyna Marcus Ingvartsen Thorgan Hazard Keita Endo 27′ 27′ Marco Reus Robert Andrich Emre Can Max Kruse 27′ (k.) 27′ (k.) Erling Haaland Petar Musa REZERWOWI Stefan Drljača Loris Karius Mateu Jaume Morey Bauza Niko Gießelmann Nico Schulz Julian Ryerson Julian Brandt Nico Schlotterbeck Reinier Jesus Carvalho Christian Gentner Mahmoud Dahoud Sebastian Griesbeck Thomas Meunier Marius Bülter Jadon Sancho Joel Pohjanpalo Steffen Tigges Cedric Teuchert