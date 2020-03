Thomas Meunier jest bardzo bliski, by w przyszłym sezonie zostać zawodnikiem Borussii Dortmund - ogłaszają niemieckie media. Czy to złe wieści dla Łukasza Piszczka?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund 1-2 - skrót. Wideo © 2020 Associated Press

Niemiecki "Bild" oraz radio RMC Sport nie mają wątpliwości, że Meunier jest zdecydowany od nowego sezonu reprezentować barwy Borussii Dortmund. Jego sytuacja jest dość klarowna, bowiem kontrakt prawego obrońcy z Paris Saint-Germain wygasa 30 czerwca.

Reklama

Reprezentant Belgii w Dortmundzie miałby spotkać się ze swoimi kolegami z kadry - Axelem Witselem oraz Thorganem Hazardem. Obaj mieli mocno namawiać Meuniera na przenosiny do Niemiec.



Czy ewentualny transfer Meuniera oznacza zamknięcie drogi do przedłużenia umowy Borussii z Łukaszem Piszczkiem? Kontrakt polskiego defensora także wygasa z końcem czerwca i choć były już reprezentant Polski z chęcią przedłużyłby go o rok, na razie brakuje zdecydowanej reakcji ze strony klubu.



Zakontraktowanie Belga byłoby niekorzystne dla Polaka, gdyby Borussia wróciła do systemu z czwórką obrońców - wówczas w składzie byłoby miejsce tylko dla jednego prawego obrońcy.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby trener Lucien Favre pozostał wierny taktyce 3-4-3, w której Piszczek gra jako jeden z trójki środkowych obrońców. Meunier byłby zaś opcją na prawe wahadłowe, gdzie do tej pory grał Achraf Hakimi - piłkarz wypożyczony z Realu Madryt do końca obecnego sezonu.



Meunier, 40-krotny reprezentant Belgii, jest piłkarzem PSG od lata 2016 roku. Wcześniej reprezentował belgijskie Club Brugge oraz Royal Excelsior Virton.





Zdjęcie Zawodnik PSG Thomas Meunier / AFP

WG