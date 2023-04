Marcel Lotka złożył podpis na prolongacie kontraktu z Borussią Dortmund. Nowa umowa bramkarza mającego za sobą grę w młodzieżowej reprezentacji Polski obowiązuje do czerwca 2025 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. 21-latek zaliczył do tej pory 10 gier w Bundeslidze. - Przejście do BVB było dla mnie właściwym krokiem od pierwszego dnia - oznajmił w rozmowie z klubowymi mediami.