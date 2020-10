Borussia Dortmund - Schalke 04 Gelsenkirchen 3-0 w meczu 5. kolejki Bundesligi

Borussia Dortmund górą w derbach Zagłębia Ruhry! BVB pokonało 3-0 Schalke 04 Gelsenkirchen w meczu 5. kolejki Bundesligi. Łukasz Piszczek cale spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Po tym, jak Emre Can został zakażony koronawirusem, wielu awizowało Łukasza Piszczka do wyjściowego składu Borussii. Trener Lucien Favre zdecydował się jednak wrócić do ustawienia z czwórką obrońcą, a polski zawodnik cały mecz spędził na ławce rezerwowych.

Do przerwy utrzymywał się jeszcze bezbramkowy remis, ale po zmianie stron na boisku istniała już tylko jedna drużyna. Wynik meczu po kombinacyjnie rozegranym rzucie rożnym otworzył środkowy obrońca - Manuel Akanji.



W 61. minucie na 2-0 podwyższył niezawodny Erling Haaland. Norweski napastnik wspaniale podciął piłkę nad bramkarzem, zdobywając już swoją piątą bramkę w piątej kolejce tego sezonu. Jedno trafienie więcej ma Andrej Kramarić, a w klasyfikacji strzelców z niewiarygodnym dorobkiem 10 bramek prowadzi Robert Lewandowski.



Pod koniec spotkania Borussia raz jeszcze znakomicie wykorzystała rzut rożny. Tym razem dośrodkowanie Raphaela Guerreiro na bramkę zamienił Mats Hummels.



Dzięki wygranej Borussia przesunęła się na trzecie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów co drugi Bayern, a więc 12. Z 13 "oczkami" na koncie prowadzi RB Lipsk.



Schalke z zaledwie jednym punktem zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Wyprzedza tylko Mainz, które przegrało wszystkie mecze.



Borussia Dortmund - Schalke 04 Gelsenkirchen 3-0 (0-0)



Bramki: 1-0 Akanji (55.), 2-0 Haaland (61.), 3-0 Hummels (78.).

5. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-24 18:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Felix Zwayer STATYSTYKI Borussia Dortmund Schalke 04 Gelsenkirchen 3 0 Posiadanie piłki 74,8% 25,2% Strzały 17 1 Rzuty rożne 7 2 Faule 5 14

3 0 Borussia Dortmund Schalke 04 Gelsenkirchen Bürki Meunier Akanji Hummels Guerreiro Dahoud Sancho Reyna Delaney Brandt Håland Rønnow Thiaw Nastasić Sané Harit Ludewig Bentaleb Oczipka Mascarell Paciência Matondo SKŁADY Borussia Dortmund Schalke 04 Gelsenkirchen Roman Buerki Frederik Roennow 80′ 80′ Thomas Meunier Malick Thiaw 55′ 55′ Manuel Obafemi Akanji Matija Nastasić 78′ 78′ Mats Hummels Salif Sané Raphaël Guerreiro Amine Harit 71′ 71′ Mahmoud Dahoud Kilian Ludewig 77′ 77′ Jadon Sancho 56′ 56′ Nabil Bentaleb 71′ 71′ Giovanni Alejandro Reyna Bastian Oczipka Thomas Delaney 13′ 13′ Omar Mascarell González 77′ 77′ Julian Brandt 56′ 56′ Gonçalo Mendes Paciencia 61′ 61′ Erling Haaland 71′ 71′ Rabbi Matondo REZERWOWI Marwin Hitz Michael Langer 80′ 80′ Mateu Jaume Morey Bauzà Hamza Mendyl Łukasz Piszczek Benjamin Stambouli Jude Bellingham 56′ 56′ Can Bozdogan Reinier Jesus Carvalho Alessandro Schöpf 77′ 77′ Thorgan Hazard Vedad Ibiszević 71′ 71′ Felix Passlack 56′ 56′ Ahmed Kutucu 71′ 71′ Axel Witsel 71′ 71′ Benito Raman 77′ 77′ Marco Reus Steven Skrzybski

