Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w wyjściowym składzie dopiero po dogrywce pokonała 3-2 SC Paderborn i awansowała do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Pod koniec regulaminowego czasu gry doszło do niespotykanej sytuacji z udziałem VAR, która zmieniła wynik meczu z 3-1 na 2-2!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Borussia Dortmund – FC Augsburg 3-1. Skrót meczu (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Zdecydowanym faworytem w starciu zespołu Bundesligi z drugoligowym SC Paderborn była ekipa BVB. Praktycznie już po nieco ponad kwadransie można było uznać, że emocje w tym spotkaniu dobiegły końca...



Dortmundczycy wyszli na prowadzenie w 6. minucie. W wielkim zamieszaniu w polu karnym swoją szansę miał Piszczek, ale nie trafił w piłkę. Ta trafiła pod nogi Emre Cana, który z ostrego kąta mocno uderzył lewą nogą. Siła strzału plus nieduża odległość do bramki sprawiły, że Leopold Zingerle nie zdążył z interwencją.

Reklama

Dziesięć minut później było już 2-0. Łącznie z bramkarzem, który zainicjował akcję, przy tej "robocie" brało udział czterech piłkarzy. Ostatnim podaniem błysnął Erling Haaland, który wyprowadził Jadona Sancho sam na sam z bramkarzem. 20-latek na końcu zwiódł Zingerlego i mógł cieszyć się z gola.

Niemcy - Puchar Niemiec

2021-02-02 20:45 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Tobias Stieler STATYSTYKI Borussia Dortmund SC Paderborn 07 3 2 Posiadanie piłki 54,3% 45,7% Strzały 17 14 Strzały na bramkę 12 8 Rzuty rożne 11 9 Faule 17 17 Spalone 3 2

Mecz mógł nabrać rumieńców w 25. minucie, gdyby Dennis Srbeny zachował więcej spokoju i precyzji. Piłkarz gości otrzymał świetną piłkę na 11 metrze, był niepilnowany, ale uderzył tak, że dał szansę Marwinowi Hitzowi na skuteczną interwencję. Golkiper BVB rzucił się w odpowiednim kierunku i z tej okazji skorzystał.

Kontaktową bramką "czarno-niebiescy" odpowiedzieli w 79. minucie. Na listę strzelców wpisał się Julian Justvan, ale błąd między słupkami popełnił Hitz. Owszem, w momencie strzału golkiper był zasłonięty, z drugiej strony piłka jednak zmierzała w środek bramki.

W doliczonym czasie gry doszło do nieprawdopodobnego zwrotu akcji! Gdy wydawało się, że Haaland już przypieczętował wygraną BVB, po analizuje VAR bramka została anulowana. W tym samym czasie zespół Paderborn wywalczył rzut karny. Do piłki podszedł Prince-Osei Owusu, wygrał wojnę nerwów i rzutem na taśmę doprowadził do dogrywki w 97. minucie!

Borussia wróciła na prowadzenie w szóstej minucie dogrywki, a do bramki rywala ponownie trafił Erling Haaland. Piłkarze Borussii zamarli, gdy sędzia znów długo analizował sytuację na VAR-ze, ale ostatecznie uznał, że gol Norwega został zdobyty w zgodzie z przepisami.





Borussia Dortmund SC Paderborn 07 3 2 PO DOGRYWCE E. Can 6' J. Sancho 16' E. Håland 95' J. Justvan 79' P. Owusu 90'

Puchar Niemiec: Mecze i wyniki