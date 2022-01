Transfery piłkarskie Dokąd trafi Erling Haaland? Lluis Carrasco jest pewien, że zna kierunek

W pojedynku z SC Freiburg dortmundczycy prowadzili 3-0 już do przerwy. Thomas Meunier dwukrotnie trafil do siatki po rzutach rożnych. Ermedin Demirović zdołał zmniejszyć rozmiary porażki, ale SC Freiburg dobił najpierw Erling Haaland, a następnie Mahmoud Dahoud. A przecież był to mecz na szczycie, bowiem SC Freiburg jest czwarty w tabeli Bundesligi.



Po tej wygranej Borussia Dortmund traci do Bayernu Monachium tylko trzy punkty, ale ma mecz rozegrany więcej.