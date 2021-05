W meczu 32. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund pokonała RB Lipsk 3-2. Tym samym z mistrzostwa Niemiec cieszy się Bayern Monachium.

O 18:30 Bayern Monachium gra z Borussią Moenchengladbach. Jeszcze przed tym spotkaniem Bawarczycy zapewnili sobie mistrzostwo Niemiec.



W tej chwili Bayern ma 71 punktów. Lipsk zgromadził o siedem oczek mniej. Po obecnej kolejce do końca sezonu zostaną dwa mecze, co oznacza, że do zdobycia będzie maksymalnie sześć "oczek". Ponieważ drużyna z Lipska przegrała, nie ma już szans na dogonienie Bayernu i Bawarczycy mogą cieszyć się z 31. mistrzostwa Niemiec w historii klubu.



Szybkie prowadzenie Borussii

Dortmund od początku miał przewagę i szybko objął prowadzenie. W siódmej minucie, po prawej stronie, akcję rozpoczął Łukasz Piszczek, który rozegrał cały mecz. Polak zagrał do Thorgana Hazarda, a ten piętą podał do Marco Reusa. Niemiec wbiegł w pole karne i precyzyjnym strzałem w okienko otworzył wynik.



Po tym golu gospodarze się nie cofnęli. Stwarzali kolejne okazje, ale brakowało im precyzji pod bramką. Rzucał się w oczy brak Erlinga Haalanda, który z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej i zasiadł na trybunach. Mimo tego, po pierwszej połowie Borussia zasłużenie prowadziła.



Pod koniec pierwszej części, przy próbie złapania dośrodkowania, urazu nabawił się podstawowy bramkarz Borussii Marvin Hitz. Do przerwy jeszcze dotrwał, ale na drugą połowę już nie wyszedł. Zastąpił go Roman Buerki. Został przetestowany już po minucie, kiedy złapał mocny strzał Marcela Sabitzera.



Chwilę później gospodarze jednak powiększyli prowadzenie. Z lewej strony sporo miejsca miał Jadon Sancho. Wbiegł w pole karne i precyzyjnie uderzył przy dalszym słupku.

Przebudzenie Lipska

Lipsk nie złożył jednak broni i w 64. minucie zdobył kontaktową bramkę. Po wrzutce z rzutu rożnego, głową do siatki trafił Lukas Klostermann.



Po tym golu goście wyraźnie się ożywili. Mieli kilka sytuacji i w 77. minucie doprowadzili do wyrównania. Justin Kluivert podał prostopadle do Hwang Hee-Chana. W polu karnym Koreańczyk wyłożył piłkę Daniemu Olmo, a ten dopełnił formalności i zdobył bramkę.



Sancho zapewnił Bayernowi mistrzostwo

Taki wynik nie utrzymał się długo. Z walki o tytuł drużynę z Lipska wypisał Sancho. W 87. minucie znalazł się w polu karnym. Zagrał piętą do wbiegającego Raphaela Guerreiro. Ten odegrał do Anglika, który trafił do pustej bramki.



Do końca wynik się już nie zmienił. Porażka Lipska oznacza, że Bayern Monachium obronił mistrzostwo Niemiec.



Borussia Dortmund - RB Lipsk 3-2

Bramka: 1-0 Reus (7.), 2-0 Sancho (51.), 2-1 Klostermann (64.), 2-2 Olmo (77.), 3-2 Sancho (87.)

32. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-05-08 15:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Daniel Siebert 3 2 Borussia Dortmund RB Lipsk Hitz Piszczek Akanji Hummels Guerreiro Can Reyna Sancho 2 Dahoud Reus Hazard Gulácsi Klostermann Orban Upamecano Henrichs Olmo Sabitzer Angeliño Kampl Hee-Chan Forsberg SKŁADY Borussia Dortmund RB Lipsk Marwin Hitz Peter Gulacsi Łukasz Piszczek 63′ 63′ 82′ 82′ Lukas Klostermann Manuel Obafemi Akanji Vilmos Tamás Orban 74′ 74′ Mats Hummels Dayotchanculle Upamecano Raphaël Guerreiro 64′ 64′ Benjamin Henrichs Emre Can 77′ 77′ Daniel Olmo Carvajal 82′ 82′ Giovanni Alejandro Reyna Marcel Sabitzer 51′, 87′ 51′, 87′ Jadon Sancho 75′ 75′ José Ángel Esmoris Tasende 60′ 60′ Mahmoud Dahoud 75′ 75′ Kevin Kampl 7′ 7′ Marco Reus Hee-Chan Hwang 72′ 72′ Thorgan Hazard 64′ 64′ Emil Forsberg REZERWOWI 46′ 46′ Roman Buerki Josep Martínez Riera Nico Schulz 82′ 82′ Marcel Halstenberg 72′ 72′ Julian Brandt Ibrahima Konaté Reinier Jesus Carvalho 64′ 64′ Nordi Mukiele Mulere 60′ 60′ Thomas Joseph Delaney 75′ 75′ 90′ 90′ Amadou Haidara 82′ 82′ Ansgar Knauff 75′ 75′ Konrad Laimer Thomas Meunier 64′ 64′ Justin Kluivert Felix Passlack Alexander Soerloth Steffen Tigges Yussuf Yurary Poulsen

STATYSTYKI Borussia Dortmund RB Lipsk 3 2 Posiadanie piłki 43,9% 56,1% Strzały 14 13 Strzały na bramkę 7 10 Rzuty rożne 7 7 Faule 8 13 Spalone 4 1

