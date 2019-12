To było szalone spotkanie! Borussia Dortmund prowadziła już 2-0, a potem 3-2 z RB Lipsk, ale ostatecznie zremisowała z liderem Bundesligi 3-3! Dwie bramki dla "Byków" zdobył Timo Werner, który ma już na koncie 18 bramek i dogonił Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi.

To było bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli Bundesligi. RB Lipsk po 16. kolejkach zajmuje fotel lidera z dorobkiem 34 punktów. Borussia jest trzecia, mając cztery "oczka" mniej. Obie drużyny rozdziela jeszcze Borussiia Moenchengladbach (31 pkt), a po piętach depczą im groźne ekipy Schalke 04 (28 pkt) oraz Bayernu Monachium (27 pkt). Wszystkie trzy mają jednak rozegrane spotkanie mniej od Lipska i Dortmundu, a swoje mecze rozegrają jutro.



Łukasz Piszczek w ostatnim czasie stracił miejsce w wyjściowym składzie i dziś także rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Polak stracił na zmianie formacji na 3-4-3, w której trener Lucien Favre nie widzi miejsca dla Polaka. Piszczek pojawił się na boisku dopiero w 71. minucie, zmieniając Jadona Sancho, który nabawił się urazu.



Pierwszą groźną akcję przeprowadzili gospodarze, wykorzystując w kontrataku szybkość Achrafa Hakimiego. Ten wywalczył rzut rożny po którym mocno, ale niecelnie głową uderzył Mats Hummels.

Po kwadransie Hummels raz jeszcze uderzył głową po rzucie rożnym i tym razem był bardzo bliski powodzenia. Piłkę nad poprzeczką efektownie przeniósł jednak bramkarz Peter Gulacsi.

Dortmundczycy atakowali i to przyniosło skutek - w 23. minucie objęli prowadzenie. Najpierw po kombinacyjnej akcji groźny strzał oddał Sancho, ale poradził sobie z nim Gulacsi. Odbita piłka trafiła do Guerreiro, który podał przed pole karne do Juliana Weigla. Wydawało się, że jego płaski strzał nie powinien sprawić problemu węgierskiemu bramkarzowi, ale Gulacsi popełnił błąd, puszczając odbitą piłkę do bramki!

12 minut później było już 2-0 dla Borussii! Jadon Sancho odnalazł podaniem w polu karnym Juliana Brandta, a ten bardzo efektownie minął obrońcę tuż przed bramką Lipska. Brandt zachował zimną krew i z najbliższej odległości nie pozostawił złudzeń bramkarzowi!

Ledwo piłkarze wrócili na boisko po przerwie, a lider z Lipska zdobył bramkę kontaktową. I to w kuriozalny sposób! Bramkarz Borussii Roman Buerki wyszedł daleko przed pole karne i głową chciał podać do jednego z bocznych obrońców. Do odbitej przez niego piłki dopadł jednak napastnik gości Timo Werner i z łatwością wpakował ją do pustej bramki!

Dla Wernera była to już 17. bramka w trwającym sezonie ligowym. Niemiec miał w tamtym momencie tylko jedną bramkę straty do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Roberta Lewandowskiego.

W 49. minucie piłka po raz drugi znalazła się w bramce Borussii! Umieścił ją tam Marcel Halstenberg, ale nawet nie zdążył zacząć się cieszyć z gola, bo sędzia od razu odgwizdał spalonego.

Jednak cztery minuty później Lipsk dogonił Borussię, a Werner dogonił Lewandowskiego! Bramkę na 2-2 także podarowali RB gospodarze. Tym razem Brandta dopadło zaćmienie, gdy podał w stronę swojej bramki, prosto do... Wernera. Napastnik Lipska znalazł się oko w oko z Buerkim i pokonał bramkarza Borussii.

Goście cieszyli się z remisu jednak zaledwie kilkadziesiąt sekund. Borussia już w kolejnej akcji rozmontowała rywala i Reus w swoim stylu wycofał piłkę spod linii końcowej do Sancho. Młody Anglik uderzył z całej siły i "przełamał" rękę Gulacsiego!

Zdobyta bramka pozwoliła odzyskać Borussii równowagę i w kolejnych minutach to drużyna Favre'a miała niekwestionowaną przewagę. Mimo kilku okazji nie potrafiła jednak zdobyć kolejnej bramki, a na dodatek urazu nabawił się Sancho. 20 minut przed końcem meczu zmienił go Łukasz Piszczek.

12 minut przed końcem RB Lipsk zdobyło bramkę na 3-3, a bohaterem lidera Bundesligi okazał się wprowadzony z ławki Patrik Schick! Chwilę wcześniej Buerki w świetnym stylu zatrzymał Cunhę, ale Schick dopadł do piłki przed obrońcami i dobił ją do bramki Borussii.



16. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-12-17 20:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Widzów: 80200 | Arbiter: T. Stieler STATYSTYKI Borussia Dortmund RB Lipsk 3 3 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 14 12 Strzały na bramkę 8 9 Rzuty rożne 12 3 Faule 9 5 Spalone 3 2

Borussia Dortmund - RB Lipsk 3-3 (2-0)



Bramka: 1-0 Weigl (23.), 2-0 Brandt (35.), 2-1 Werner (47.), 2-2 Werner (53.), 3-2 Sancho (55.), 3-3 Schick (78.).



Borussia Dortmund: Buerki - Zagadou, Hummels, Akanji - Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro (84. Schulz) - Sancho (71. Piszczek), Reus, Hazard.

RB Lipsk: Gulacsi - Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer (70. Cunha), Laimer, Demme, Forsberg (46. Nkunku) - Poulsen (62. Schick), Werner.

3 3 Borussia Dortmund RB Lipsk Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Zagadou Sancho Weigl Hazard Reus Brandt Gulacsi Halstenberg Klostermann Mukiele Mulere Upamecano Demme Forsberg Laimer Sabitzer Yurary Poulsen Werner 2 SKŁADY Borussia Dortmund RB Lipsk Roman Buerki Peter Gulacsi Manuel Obafemi Akanji Marcel Halstenberg 84′ 84′ Raphaël Guerreiro Lukas Klostermann Achraf Hakimi Mouh Nordi Mukiele Mulere Mats Hummels Dayotchanculle Upamecano Dan-Axel Zagadou Diego Demme 55′ 55′ 71′ 71′ Jadon Sancho 46′ 46′ Emil Forsberg 23′ 23′ Julian Weigl Konrad Laimer Thorgan Hazard 70′ 70′ Marcel Sabitzer Marco Reus 62′ 62′ Yussuf Yurary Poulsen 34′ 34′ Julian Brandt 47′, 53′ 47′, 53′ Timo Werner REZERWOWI Marwin Hitz Yvon Landry Mvogo Leonardo Julián Balerdi Rossa Ethan Ampadu Mateu Jaume Morey Bauzà Amadou Haidara 71′ 71′ Łukasz Piszczek Stefan Ilsanker Mahmoud Dahoud 46′ 46′ Christopher Nkunku Mario Goetze 70′ 70′ Matheus Santos Carneiro da Cunha 84′ 84′ Nico Schulz Ademola Lookman Francisco Alcacer Garcia 62′ 62′ 77′ 77′ Patrik Schick Jacob Bruun Larsen Hannes Wolf

Zdjęcie Emil Forsberg i Achraf Hakimi / Friedemann Vogel / PAP/EPA

