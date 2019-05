Pierwszym wzmocnieniem Borussii Dortmund przed nowym sezonem będzie Nico Schulz. Jak przekonuje "Bild", sześciokrotny reprezentant Niemiec ma przejść do BVB z TSG 1899 Hoffenheim za 25 mln euro.

Zdjęcie Nico Schulz /AFP

W Dortmundzie ma podpisać czteroletni kontrakt.

Reklama

Schulz był regularnie powoływany do niemieckich reprezentacji młodzieżowych, a w 2015 roku trafił z Herthy do Borussii Moenchengladbach za cztery miliony euro. Kariery jednak tam nie zrobił, ale odżył po transferze do Hoffenheim.

W minionym sezonie wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce. Rozegrał 34 mecze,w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. W obecnym sezonie w 36 spotkaniach strzelił dwa gole i zaliczył dziewięć asyst.



Trener Julian Nagelsmann ustawiał go na lewej pomocy lub na lewej obronie.



Udane występy w Bundeslidze zaowocowały powołaniami do kadry Niemiec, w której rozegrał sześć spotkań.



Jego kontrakt z Hoffenheim ma być ważny do 2021 roku, ale Borussia Dortmund zdecydowała się wykorzystać klauzulę odejścia zapisaną w umowie piłkarza i zapłaci 25 mln euro.



"Chciałbym kiedyś pójść do czołowego klubu, ludzie o tym wiedzą, to nie jest tajemnica" - focus.de przypomina słowa Schulza z początku maja.



Bundesliga: tabela, wyniki, terminarz i strzelcy