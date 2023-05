Borussia vs Borussia. Cztery gole do przerwy

W szeregach Borussii Dortmund popisał się Anglik Jude Bellingham - rozchwytywany na rynku transferowym. Zdobył w pierwszej połowie gola z karnego, a dwa kolejne dołożył Iworyjczyk Sebastien Haller . 4:0 do przerwy było i tak bardzo niską karą za to, co wyprawiali goście w Dortmundzie.

Borussia Mönchengladbach wzięła się do pracy dopiero pod koniec meczu. Po faulu Giovanni Reyny goście mieli rzut karny, a na bramkę zamienił go Algierczyk Rami Bensabaini, który po sezonie opuszcza Gladbach i przenosi się właśnie do Borussii Dortmund. Chwilę potem Źrebaki miały okazję szybko zmniejszyć rozmiary klęski do 2-4, ale okazję zmarnował Lars Stindl. Co się nie udało wtedy, to udało się w 85. minucie. Lars Stindl, kolejny odchodzący z Gladbach, pożegnał się pięknym strzałem i golem.