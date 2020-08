Jadon Sancho jednak pozostanie w Borussii Dortmund. Ta decyzja jest "ostateczna", poinformował Michael Zorc dyrektor sportowy BVB.

Skrzydłowy to transferowy cel numer jeden dla Ole Gunnara Solsjaera, menedżera Manchesteru United. Podawano nawet w Niemczech ("Bild"), że obie strony doszły do porozumienia, tylko cała transakcja miał być zamknięta do 10 sierpnia.

Tymczasem Sancho znalazł się w kadrze Borussii na obóz w Szwajcarii, gdzie niemiecki klub będzie się przygotowywać do nowego sezonu.



"Jadon Sancho będzie grał u nas w przyszłym sezonie. To ostateczna decyzja i myślę, że odpowiada na wszystkie pytania" - powiedział Zorc.

20-letni Anglik jest wyceniany na 120 milionów euro.