Łukasz Piszczek rozpoczął spotkanie jako kapitan BVB, a Krzysztof Piątek na ławce rezerwowych Herthy. Kto będzie górą w starciu Borussii Dortmund z Herthą Berlin? Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Borussia wciąż ma iluzoryczne szanse na mistrzostwo Niemiec, ale po dzisiejszej wygranej Bayernu Monachium (4-2 z Bayerem Leverkusen), potrzebuje cudu, by tytuł trafił w jej ręce.



Z kolei Hertha, po słabej jesieni i roszadach na ławce trenerskiej, po wznowieniu rozgrywek wyraźnie nabrała wiatru w żagle, wygrywając trzy mecze i jeden remisując.



Trener Lucien Favre zaskoczył, wystawiając na środku obrony Emre Cana, w miejsce pauzującego za kartki Matsa Hummelsa. Z kolei Hertha musi sobie radzić bez kontuzjowanego Matheusa Cunhy.



Pierwsze 20 minut pokazało, że obie drużyny mają sporą chęć, by zainkasować dziś komplet punktów. Gra toczyła się w szybkim tempie, a obie ekipy nie żałowały sił do pressingu. Dobre szanse mieli Thorgan Hazard oraz Julian Brandt, ale nie trafili w bramkę Herthy.



Bruno Labbadia, trener berlińczyków, pierwsza zmianę wykorzystał już w 30. minucie gry. Boisko opuścił Javairo Dilrosun, a pojawił się na nim Alexander Esswein. Kolejna miała miejsce już w przerwie meczu - Jessic Ngankam zmienił Dodiego Lukebakio.



W 51. minucie Borussia wreszcie wypracowała sobie sytuację, którą powinna zamienić na bramkę. Achraf Hakimi zagrał z prawej strony wzdłuż bramki do Hazarda, a ten wyłożył ją Jadonowi Sancho. Anglik był w doskonałej sytuacji, ale uderzył obok bramki.



Pięć minut później odpowiedziała Hertha. Po kontrataku w dobrej sytuacji miał Esswein, uderzył mocno i zabrakło niewiele.



W kolejnej akcji wynik spotkania otworzyła Borussia. Sancho zagrał górną piłkę w kierunku Brandta, a ten głową zgrał ją do Cana. 26-latek uderzył bardzo precyzyjnie i piłka wpadła do bramki - 1-0.



Dla Labbadii był to sygnał, by wpuścić na boisko Krzysztofa Piątka. Polak zmienił Pera Cijlana Skjelbreda.



Borussia Dortmund - Hertha BSC 1-0 (0-0) - trwa II połowa



Bramka: 1-0 Can (58.)



Borussia Dortmund: Buerki - Piszczek, Can, Akanji - Hakimi, Witsel, Delaney, Guerreiro - Brandt, Hazard, Sancho.

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt - Grujić, Skjelbred (61. Piątek) - Lukebakio (46. Ngankam), Darida, Dilrosun (30. Esswein) - Ibisević.