Erling Haaland pomimo tego, że niedawno dołączył do Borussii Dortmund, nadal jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym. Zainteresowanie innych klubów nie robi jednak wrażenia na młodym Norwegu i chce on pozostać w BVB.

Erling Haaland jak ma to w swoim zwyczaju, rozpoczął przygodę z Bundesligą w bardzo dobrym stylu. Młody Norweg zdobył 13 bramek w 14 ligowych występach dla Borussii Dortmund.



Dobra dyspozycja napastnika ponownie spowodowała, że europejskie media rozpisywały się o zainteresowaniu Haalandem ze strony Manchesteru United czy Realu Madryt.



- Staram się nie myśleć o przyszłości, żyję tym co jest teraz i zawsze decyduję co będzie najlepsze dla mojej kariery. Dlatego też dołączyłem do Borussii Dortmund. To jedna z najlepszych drużyn na świecie - powiedział Haaland cytowany przez portal "Goal.com".



- Podpisałem z BVB długi kontrakt, dopiero tutaj przyszedłem i nie myślę o odejściu - dodał.



Obecna umowa Haalanda będzie obowiązywała do lata 2024 roku.



