Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie podejmuje FSV Mainz w meczu 32. kolejki Bundesligi. Dołącz do relacji i śledź przebieg spotkania z Interią!

Borussia Dortmund straciła we wtorek szanse na mistrzostwo Niemiec, po tym jak Bayern Monachium pokonał 1-0 Werder Brema. Dortmundczycy wciąż jednak mogą sięgnąć po tytuł wicemistrzowski.



Mecz od pierwszej minuty rozpoczął Łukasz Piszczek. Polak kolejny raz wystąpił w roli kapitana BVB.



Choć dzisiejszy przeciwnik Borussii, Mainz, walczy o utrzymanie w lidze, to zespół z Dortmundu rozkręcał się powoli. Na dodatek już w 18. minucie Piszczek obejrzał żółtą kartkę.



Co więcej, w 33. minucie "Piszczu" nie upilnował w polu karnym napastnika rywali, Jonathana Burkardta. Ten dostał świetne dośrodkowanie z lewej strony i strzałem głową umieścił piłkę w bramce. 1-0 dla Mainz!



Borussia Dortmund - FSV Mainz 0-1 - trwa I połowa



Bramka: 0-1 Burkardt (34.)



Borussia Dortmund: Buerki - Piszczek, Hummels, Can - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Sancho.

FSV Mainz: Mueller - Baku, St. Juste, Niakhate, Caricol - Kunde Malong, Latza - Onisiwo, Boetius, Burkardt - Mateta.