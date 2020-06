Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie przegrała 0-2 z FSV Mainz w meczu 32. kolejki Bundesligi. Polski defensor nie zaliczy spotkania do udanych. W drugiej połowie sprokurował rzut karny i niemal natychmiast opuścił boisko.

Borussia Dortmund straciła we wtorek szanse na mistrzostwo Niemiec, po tym jak Bayern Monachium pokonał 1-0 Werder Brema. Dortmundczycy wciąż jednak mogą sięgnąć po tytuł wicemistrzowski.

Mecz od pierwszej minuty rozpoczął Łukasz Piszczek. Polak kolejny raz wystąpił w roli kapitana BVB.



Choć dzisiejszy przeciwnik Borussii, Mainz, walczy o utrzymanie w lidze, to zespół z Dortmundu nie potrafił się rozkręcić i wskoczyć na właściwe toryi. Na dodatek już w 18. minucie Piszczek obejrzał żółtą kartkę.



Co więcej, w 33. minucie "Piszczu" nie upilnował w polu karnym napastnika rywali, Jonathana Burkardta. Ten dostał świetne dośrodkowanie z lewej strony i strzałem głową umieścił piłkę w bramce. 1-0 dla Mainz!



Tuż po przerwie Mainz znów zaatakowało i Roman Buerki z najwyższym trudem obronił mocne uderzenie Jeane-Philppe'a Mateta. Piłka wróciła w pole karne, a Piszczek sfaulował przeciwnika, powodując rzut karny! Wykorzystał go Mateta i Mainz prowadziło już 2-0.



Ten błąd zakończył występ polskiego obrońcy przeciwko Mainz. Chwilę później zmienił go Marcel Schmelzer.



Borussia wciąż grała nieprzekonująco, za to Mainz mogło jeszcze podwyższyć prowadzenie. 20 minut przed końcem sprzed pola karnego mocno huknął Jean-Paul Boetius i minimalnie się pomylił.



32. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-17 20:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: F. Willenborg STATYSTYKI Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 0 2 Posiadanie piłki 69% 31% Strzały 12 9 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 7 1 Faule 13 13 Spalone 1 0

Borussia Dortmund - FSV Mainz 0-2 (0-1) - trwa II połowa



Bramki: 0-1 Burkardt (34.), 0-2 Mateta (49. - z rzutu karnego).



0 2 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Müller Martín Niakhate St. Juste Baku Latza Malong Mateta Boëtius Burkardt Onisiwo Buerki Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Can Sancho Witsel Haaland Brandt Hazard SKŁADY Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 Roman Buerki Florian Müller 79′ 79′ 82′ 82′ Raphaël Guerreiro 30′ 30′ 84′ 84′ Aarón Martín Caricol 81′ 81′ Achraf Hakimi Mouh Moussa Niakhate 37′ 37′ Mats Hummels Jeremiah St. Juste 19′ 19′ 54′ 54′ Łukasz Piszczek Ridle Bote Baku 54′ 54′ Emre Can 79′ 79′ Danny Latza 77′ 77′ Jadon Sancho 75′ 75′ Pierre Kunde Malong 90′ 90′ Axel Witsel 49′ (k.) 49′ (k.) 75′ 75′ Jean-Philippe Mateta Erling Haaland Jean-Paul Boëtius Julian Brandt 33′ 33′ 67′ 67′ Jonathan Michael Burkardt Thorgan Hazard 84′ 84′ Karim Onisiwo REZERWOWI Marwin Hitz Finn Dahmen Leonardo Julián Balerdi Rossa 84′ 84′ Daniel Brosinski 77′ 77′ Mateu Jaume Morey Bauzà Alexander Hack Marco Rente Philipp Mwene 54′ 54′ Marcel Schmelzer 75′ 75′ Leandro Barreiro Martins Tobias Raschl 67′ 67′ Levin Mete Öztunali 82′ 82′ Nico Schulz 84′ 84′ Dong-won Ji Alaa Bakir Robin Quaison Taylan Duman 75′ 75′ 87′ 87′ Ádám Szalai