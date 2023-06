Borussia Dortmund finalizuje hitowy transfer

Niewątpliwie dawno nie mieliśmy okazji oglądać tak zażartej walki o tytuł mistrzowski Bundesligi, jak w zeszłym sezonie. Walka toczyła się do ostatniej kolejki. Finalnie to Bayern Monachium rzutem na taśmę wyprzedził Borussię Dortmund, korzystając ze straty punktów przez BVB w ostatniej kolejce. Dla Bawarczyków to 11 tytuł z rzędu.