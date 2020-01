Erling Haaland bardzo dobrze radzi sobie po transferze do Borussii Dortmund. Były zawodnik RB Salzburg zagrał dopiero w dwóch spotkaniach, a ma już na swoim koncie aż pięć trafień.

Już przed rozpoczęciem zimowego okienka transferowego było pewne, że Erling Haaland nie będzie narzekać na brak ofert. Młodym napastnikiem była zainteresowana niemal każda czołowa drużyna Europy, z Juventusem i Manchesterem United na czele. Norweg czarował w lidze austriackiej i rozgrywkach Champions League. W 22 spotkaniach zdobył aż 28 bramek.



Ostatecznie Haaland nie przeprowadził się za daleko i zdecydował się na grę w Borussii Dortmund. Nowy nabytek drużyny Łukasza Piszczka zadebiutował w bardzo emocjonującym spotkaniu z Augsburgiem. Rywale Borussii długo prowadzili, ale wszystko zmieniło się po wejściu Haaladna. Reprezentant Norwegii na boisku pojawił się w 56. minucie meczu i potrzebował zaledwie 180 sekund, żeby pierwszy raz trafić do siatki.



Od 1-3 do 5-3, świetny powrót Borussii w meczu z Augsburgiem



Były zawodnik RB Salzburg nie poprzestał na jednym trafieniu i w debiucie udało mu się skompletować hattricka. Podobny start w Borussii zaliczył Pierre-Emerick Aubameyang, który również - jako debiutant - skompletował trzy trafienia. Gabończyk potrzebował na to 55. minut, a "BVB" także grało wówczas z Augsburgiem (sezon 2013/2014).





Młody Norweg zrobił to znacznie szybciej i już po 23. minutach na boisku miał swoim koncie trzy bramki. Haaland po bardzo obiecującym debiucie podtrzymał dobrą formę również w kolejnym spotkaniu. Podopieczni Luciena Favre'a mierzyli się z FC Koeln, a norweski napastnik z ławki rezerwowych podniósł się w 65. minucie.



Zobacz relację z meczu Borussia - FC Koeln. Cały mecz Piszczka i kolejne trafienia Haalanda



Tym razem udało się mu dwukrotnie trafić do siatki i został tym samym pierwszym zawodnikiem w historii ligi niemieckiej, który zdobył pięć bramek w zaledwie dwóch spotkaniach ligowych. Co więcej gracz Borussii potrzebował na to jedynie 59. minut i 26 kontaktów z piłką. Haaland póki co trafia do siatki co 11.8 minuty i potrzebuje mniej niż sześciu kontaktów z piłką, aby ta znalazła się w bramce. Norweg może się również pochwalić niemal stuprocentową skutecznością. Oddał sześć strzałów, z czego aż pięć trafiło do siatki.



Klub z Dortmundu zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli, tracąc do liderującego RB Lipsk cztery punkty. W kolejnej kolejce Bundesligi "BVB" zagra z Unionem Berlin, a Haaland będzie miał okazję sprawdzenia czujności Łukasza Gikiewicza.



