Ogromnego pecha ma Dan-Axel Zagadou. Obrońca Borussii Dortmund doznał poważnej kontuzji, choć zespół nie trenuje na pełnych obrotach.

Borussia Dortmund była jednym z pierwszych niemieckich klubów, które zdecydowały się na powrót do treningów. Klub z Westfalii wznowił zajęcia w ośrodku treningowym - piłkarze przyjeżdżali na zajęcia małymi grupami i trenowali w pewnej odległości od siebie.

Okazało się, że nawet w takiej sytuacji można złapać kontuzję. Pechowcem okazał się młody obrońca, Dan-Axel Zagadou.



Jak poinformowała Borussia, 21-letni Francuz uszkodził więzadła poboczne w kolanie i czeka go dłuższa przerwa od gry. Rehabilitacja potrwa kilka tygodni i wyłączy go z mocnego treningu do końca maja. Na szczęście więzadło krzyżowe nie uległo uszkodzeniu.



Zagadou w obecnym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach BVB. Środkowy obrońca zdobył bramkę i zaliczył asystę.

