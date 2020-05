Emre Can poradził Jadonowi Sancho, aby odrzucił awanse innych klubów, w tym Manchesteru United, i został w Borussii Dortmund.

Klub Bundesligi wycenia młodego angielskiego skrzydłowego na zdecydowanie ponad 100 milionów euro, ale liczy, że ten zostanie, pomimo wielkiego zainteresowania z jego rodzinnego kraju.

"Powiedziałem mu, zostań tutaj i grajmy razem na zawsze. Jadon ma unikatowe umiejętności. Bardzo szybko to zauważyłem. Jest dla nas niezwykle cenny" - mówił na łamach "Sport Bilda" Can, do niedawana jeszcze piłkarz Liverpoolu.



"Nie widzę żadnego powodu, żeby zamienić Dortmund na United. Ani sportowego, ani pod względem atrakcji" - dodał.



20-letni Sancho w tym sezonie spisuje się fenomenalnie. W 36 meczach dla BVB we wszystkich rozgrywkach strzelił 17 goli i zaliczył 19 asyst.



