Piłkarze Borussii Dortmund w meczu 17. kolejki Bundesligi na Signal Iduna Park mierzą się z Borussią Moenchengladbach. BVB podejmuje wicelidera rozgrywek i jeśli wygra, odbuduje swoją przewagę w tabeli nad Źrebakami. Zapraszamy na relację na żywo w Interii.

Intensywny koniec roku w Bundeslidze dobiega końca. W 17. kolejce kibic obejrzą szlagier jesieni, starcie lidera z wiceliderem, czyli pojedynek Dortmundu z Moenchengladbach. Obie Borussie grają na początku sezonu 2018/2019 świetnie, obie zdystansowały Bayern Monachium i mają chrapkę na mistrzostwo. Dortmundczycy we wtorek złapali zadyszkę, przegrali 1-2 w Duesseldorfie, Źrebaki z kolei pokonały 2-0 Nuernberg i odrobiły trzy "oczka".

Początek spotkania toczył się pod dyktando miejscowych, którzy w swoim stylu "siedli" na rywala i szukali okazji do zdobycia prowadzenia. BMG dobrze się broniło, a szczególną opieką otoczono trio Reus - Alcacer - Sancho. W 20. minucie ten pierwszy mógł zdobyć prowadzenie dla Dortmundu, ale Sommer kapitalnie obronił uderzenie. W odpowiedzi szczęścia próbował Hazard, jednak nie był w stanie zaskoczyć Buerkiego.



Dortmund szukał gola, ale stracił snajpera. Alcacer w 30. minucie zgłosił uraz, długo był opatrywany, aż medycy zdecydowali, że nie dokończy meczu. Lider strzelców Bundesligi szlagieru nie będzie wspominał dobrze, szansę dostał za to Goetze, bohater MŚ z 2014 roku. Jego ekipa cały czas nacierała, cały czas szukała prowadzenia, za to Źrebaki grały ostrożnie w obronie, spokojnie i czekając na kontrę. Tę jedną i jedyną, która dałaby bezcenne zwycięstwo na terenie lidera.



Wszystko zdawało egzamin do 42. minuty meczu. BMG odważniej ruszyło na połowę rywala, straciło piłkę w środku pola, a Raphael od razu podał ją na lewo, gdzie ruszył skrzydłem Reus. Ten zgrał w polu karnym rywali do Goetze, który zaraz na prawej flance znalazł Sancho. Rewelacyjny 18-latek zakręcił obrońcą, ruszył do linii końcowej i strzałem z ostrego kąta umieścił piłkę między bramkarzem, obrońcą i słupkiem. Strzał był mocny, piłka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce.



Pierwsza połowa jeszcze się nie skończyła, a Christoph Kramer wyrównał na 1-1. Szybką akcję Gladbach pomocnik wykończył strzałem z bliska. Sytuacja była kontrowersyjna, bo powtórki pokazały, że Niemiec przyjął sobie w polu karnym gospodarzy piłkę ręką. Sędzia Felix Zwayer skonsultował się z wozem VAR, nie zdecydował na samodzielne sprawdzenie akcji, tylko bramkę uznał. Dortmundczycy nie kryli zdziwienia, ale nie mieli wyjścia. Po przerwie znów musieli postarać się o odzyskanie prowadzenia w meczu.



Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach 1-1 (1-1)

Bramka: Jadon Sancho (42) - Christoph Kramer (45)