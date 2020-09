Borussia Dortmund pokonała Borussię Moenchengladbach 3-0 w meczu 1. kolejki Bundesligi. Dwie bramki zdobył Erling Haaland, a jedno trafienie dołożył Giovanni Reyna.

1. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-09-19 18:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: Felix Brych Borussia Dortmund Borussia VfL Moenchengladbach 3 0 DO PRZERWY 1-0 G. Reyna 35' E. Håland 54',77'

Łukasz Piszczek w tym meczu nie zagrał. Nie znalazł się nawet w kadrze meczowej. Klub poinformował, że miało to związek z bólami pleców, jakie nękają Polaka.



Borussia Dortmund od początku miała przewagę. Od początku stwarzała sytuacje, ale nie potrafiła trafić do siatki.

Udało się to w 35. minucie Giovanniemu Reynie. Amerykanin popisał się precyzyjnym uderzeniem po ziemi w "długi" róg i dał dortmundczykom prowadzenie.

Do końca pierwszej połowy wynik się już nie zmienił. Drugą część podopieczni Luciena Favre’a rozpoczęli agresywnie i szybko zdobyli drugą bramkę.

W 53. minucie Ramy Bensebaini faulował Reynę w polu karnym. Sędzia najpierw nie odgwizdał faulu, ale po weryfikacji VAR zmienił decyzję i wskazał na 11. metr.

Do rzutu karnego podszedł Erling Haaland. Wykonał go w stylu Roberta Lewandowskiego, z charakterystycznym zatrzymaniem podczas rozbiegu. Skutek też był podobny, bo Norweg zmylił bramkarza i pewnie trafił do siatki.

Po godzinie gry mógł być kolejny rzut karny. Tym razem dla Borussii Moenchengladbach, bo Mats Hummels faulował Marcusa Thurama. Znowu w grze był VAR, ale tym razem sędzia nie podyktował "jedenastki".

Borussia Dortmund kontrolowała spotkania, ale gdy nadarzyła się okazja, zadała rywalom śmiertelny cios. Świetnym rajdem spod własnego pola karnego popisał się Jadon Sancho. Dobiegł aż pod "szesnastkę" rywali i wyłożył piłkę Haalandowi. Ten podcinką pokonał bramkarza.

Drużyna z Zagłębia Ruhry pewnie wygrała i wysłała czytelny sygnał, że będzie najgroźniejszym faworytem Bayernu Monachium w walce o mistrzostwo Niemiec. Ciekawie zapowiada się też pojedynek o koronę króla strzelców pomiędzy Haalandem i Lewandowskim. Na razie górą jest Norweg, bo Polak w meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen zdobył jednego gola.

3 0 Borussia Dortmund Borussia VfL Moenchengladbach Bürki Can Akanji Hummels Meunier Witsel Bellingham Hazard Reyna Håland 2 Sancho Sommer Ginter Bensebaini Elvedi Lainer Neuhaus Kramer Wendt Wolf Stindl Hofmann SKŁADY Borussia Dortmund Borussia VfL Moenchengladbach Roman Buerki Yann Sommer Emre Can Matthias Ginter 13′ 13′ Manuel Obafemi Akanji Ramy Bensebaini Mats Hummels Nico Elvedi Thomas Meunier Stefan Lainer Axel Witsel Florian Neuhaus 67′ 67′ Jude Bellingham Christoph Kramer 19′ 19′ Thorgan Hazard 69′ 69′ Oscar Wendt 35′ 35′ 78′ 78′ Giovanni Alejandro Reyna 57′ 57′ Hannes Wolf 54′ (k.), 77′ 54′ (k.), 77′ Erling Haaland 39′ 39′ 57′ 57′ Lars Stindl 78′ 78′ Jadon Sancho Jonas Hofmann REZERWOWI Marwin Hitz Tobias Sippel 78′ 78′ Julian Brandt Tony Jantschke Reinier Jesus Carvalho Michael Lang Mahmoud Dahoud Torben Müsel 67′ 67′ Thomas Delaney Rocco Reitz 19′ 19′ Felix Passlack 69′ 69′ Patrick Herrmann Marius Wolf 57′ 57′ Alassane Plea 78′ 78′ Marco Reus 57′ 57′ Marcus Thuram Ibrahima Traoré

STATYSTYKI Borussia Dortmund Borussia VfL Moenchengladbach 3 0 Posiadanie piłki 47,8% 52,2% Strzały 11 4 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 1 3 Faule 10 9 Spalone 2 2

