Już w sobotę fanów niemieckiego futbolu czeka nie lada gratka. Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium w słynnym "Klassikerze". Na murawie dojdzie do bezpośredniego starcia Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem, który jest nazywany następcą Polaka. Obu piłkarzy porównał golkiper mistrza Niemiec - Manuel Neuer. Transmisja o 18.30 w Eleven Sports 1.

Bayern i Borussia znajdują się na szczycie tabeli Bundesligi. Obie ekipy zgromadziły jak dotąd po 15 punktów.



Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w klasyfikacji najlepszych strzelców niemieckiej ekstraklasy. Tam zdecydowanym liderem jest Robert Lewandowski, który strzelił jak dotąd 10 goli. Drugi Andrej Kramarić ma na koncie sześć trafień, a trzeci Eling Haaland - pięć.



To właśnie Norweg jest przez wielu nazywany "nowym Lewandowskim". 20-latek trafił do BVB w styczniu 2019 roku. Zaliczył kapitalne wejśćie do Bundesligi i wciąż nie zwalnia tempa.

Czym Haaland różni się od "Lewego" i czego mu brakuje, by osiągnąć poziom Polaka? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z portalem Bundesliga.com Manuel Neuer.



- Lewandowski zdecydowanie ma doświadczenie i świetne wyczucie czasu. Jego wielkim atutem jest gra w polu karnym. Haaland jest zawodnikiem, którzy często schodzi głębiej i ze względu na swoją szybkość gra po prostej linii. "Lewy" jest bardziej dwunożny w porównaniu z Haalandem, który częściej używa swojej lewej nogi. Mam nadzieję, że nie zaskoczy mnie prawą - stwierdził golkiper Bayernu.



Mecz Borussii Dortmund z Bayernem Monachium rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.30. Transmisja w Eleven Sports 1. Relacja w Interii.



