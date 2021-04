Agent Erlinga Haalanda, Mino Raiola, potwierdził, że rozgląda się za nowym klubem dla norweskiego napastnika. Weto stawia jednak Borussia Dortmund.

Haaland robi furorę w Borussii Dortmund, ale nie jest zadowolony z formy swojego zespołu. Dortmundczycy zajmują dopiero piąte miejsce w lidze i niewykluczone, że Norweg latem zmieni barwy klubowe.



Ostatnimi czasy media donosiły, że agent Haalanda był widziany w Madrycie i Barcelonie, gdzie miał spotkać się z przedstawicielami Realu oraz Barcy. Temat rozmów? Transfer Erlinga Haalanda.



W końcu "Sport1" dotarło do Raioli, a ten potwierdził, że rozgląda się za alternatywą dla swojego klienta.



Haaland odejdzie z Borussii?

- Byłem też ostatnio w Dortmundzie, by porozmawiać o przyszłości Haalanda. Marc Zorc [dyrektor sportowy BVB - przyp.] dał jasno do zrozumienia, że nie chce sprzedać Haalanda. Szanuję to, ale... to nie znaczy, że się z tym zgadzam - stwierdził Raiola.



- Nie ma wojny między mną a BVB. Kluczowa będzie kwestia awansu do Ligi Mistrzów - zaznaczył.



O awans do Champions League będzie jednak ciężko. Borussia na razie zajmuje miejsce premiowane grą w Lidze Europy. Do czwartego Eintrachtu Frankfurt traci aż siedem punktów.



Haalandowi wcale nie będzie jednak łatwo opuścić Dortmundu. 20-latek ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2024 roku, a chętny na jego usługi musiałby wyłożyć co najmniej 100 mln euro.

