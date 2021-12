Czas na wielkie piłkarskie święto i popularne Der Klassiker w Bundeslidze, czyli mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium. To najciekawsze piłkarskie wydarzenie weekendu. Meczowi Borussia - Bayern towarzyszy kilka "smaczków". Jednym z nich jest pojedynek topowych strzelców Europy - Robert Lewandowski kontra Erling Haaland.

Borussia - Bayern: kto na czele Bundesligi?

Przed rozpoczęciem 14. kolejki Bundesligi Bayern Monachium przewodzi tabeli ligi niemieckiej i ma na koncie 31 punktów. Borussia Dortmund ma tylko jedno "oczko" mniej do drużyny Roberta Lewandowskiego. Trudno wskazać która drużyna tym razem będzie schodziła z boiska z podniesionymi głowami. Jedno jest pewne - zwycięzca spotkania Borussia - Bayern przynajmniej do następnej kolejki będzie piastował fotel lidera.



Borussia gra w tym sezonie na własnym obiekcie w lidze fenomenalnie i triumfowała we wszystkich siedmiu spotkaniach. Ekipa BVB strzela co prawda w Dortmundzie wiele bramek (21), ale przy tym traci ich sporo (9). Bayern Monachium rozegrał z kolei w obecnej kampanii sześć gier na terenie rywali w Bundeslidze i wygrał cztery mecze. Ostatnie starcie wyjazdowe nie było jednak szczęśliwe dla Bayernu, który przed dwoma tygodniami uległ ekipie FC Augsburg 1-2. Bayern Monachium ogółem w meczach na obiekcie rywali w lidze niemieckiej strzelił w sezonie 2021/22 dziewiętnaście bramek, a stracił ich natomiast osiem.

Reklama

Borussia Dortmund - Bayern Monachium: Lewandowski vs Haaland

Oczy wszystkich kibiców w meczu Borussia - Bayern będą zwrócone w kierunku dwóch bramkostrzelnych snajperów. Robert Lewandowski z dorobkiem 14 trafień przewodzi klasyfikacji strzelców Bundesligi. Erling Haaland znajduje się w tym zestawieniu na drugiej pozycji i ma na koncie 10 goli.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Haaland nie grał w kilku poprzednich meczach ekipy z Dortmundu z powodu kontuzji. Łącznie gracz BVB wystąpił w lidze niemieckiej tylko w siedmiu spotkaniach. Borussia bez Haalanda spisywała się jednak dobrze. Norweg ostatnio wrócił do gry i w ciągu osiemnastu minut w meczu z Wolfsburgiem zdołał wpakować piłkę do siatki. Robert Lewandowski grał z kolei we wszystkich trzynastu meczach Bayernu Monachium, choć ostatnio w meczu z Arminią nie strzelił gola. Przerwał tym samym serię pięciu kolejnych meczów w lidze z bramką.

Zobacz także: To on zastąpi Lewandowskiego? "Nie zgodziłbym się na takie coś"



Borussia - Bayern: o której hit Bundesligi?

Mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium odbędzie się w sobotę 4 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18.30. Transmisja meczu Borussia - Bayern online live stream w Internecie na platformie Viaplay. Zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z meczu Borussia - Bayern na portalu sport.interia.pl.

Zdjęcie Borussia - Bayern. Robert Lewandowski i Erling Haaland. O której godzinie mecz? / ANDREAS GEBERT / POOL / AFP

KKO