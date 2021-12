Na kolejne Der Klassiker, czyli mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium czekali z niecierpliwością nie tylko kibice obu drużyn. Zarówno Bayern, jak i Borussia mają sympatyków na całym świecie, w tym także w Polsce. Pojedynek najlepszych strzelców ligi - Robert Lewandowski vs Erling Haaland wzbudza wiele emocji, bowiem Norweg przymierzany jest w niedalekiej przyszłości do gry w Bayernie. Zwycięzca meczu będzie liderem Bundesligi, bowiem w tabeli Borussia ustępuje Bayernowi ledwie jednym "oczkiem".



Borussia Dortmund - Bayern Monachium: dla kogo jedenasta wygrana?

Borussia Dortmund w tym sezonie Bundesligi nie kończy swoich meczów podziałem punktów. BVB triumfowało w dziesięciu potyczkach, a trzy razy schodziło z murawy pokonane. Z kolei Bayern Monachium również wygrał dziesięć spotkań, ale przegrał jedno spotkanie mniej i przewodzi tabeli ligi niemieckiej mając na koncie 31 punktów.



W poprzedniej kolejce ligowej Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe VfL Wolfsburg 3-1. Bayern Monachium ograł u siebie Arminię Bielefeld 1-0, ale wówczas Robert Lewandowski nie trafił do siatki rywala. Mimo tego Polak wciąż przewodzi klasyfikacji strzelców Bundesligi z dorobkiem 14 goli. Drugi w tym zestawieniu jest z dziesięcioma trafieniami Erling Haaland, który jednak opuścił w tym sezonie ligi niemieckiej już sześć spotkań z powodu kontuzji.



Zobacz także: Tak upadł wielki transfer Lewandowskiego. Były agent zdradza szczegóły



Reklama

Borussia - Bayern: składy

W meczu Borussia - Bayern lista nieobecnych zawodników jest naprawdę długa. Z powodzeniem można byłoby stworzyć ciekawą jedenastkę. Borussia Dortmund wciąż będzie musiała sobie radzić m.in. bez szwajcarskiego bramkarza Romana Burkiego. Ponadto nie zagrają Hazard czy Schmelzer. W ekipie Bayernie nie wystąpią Cuisance, Kimmich czy Sabitzer.

Borussia Dortmund - Bayern Monachium: wyniki

Od sześciu spotkań Borussia Dortmund nie wygrała z Bayernem Monachium. We wszystkich tych potyczkach to Robert Lewandowski i spółka cieszyli się ze zwycięstw. Ostatnie spotkanie Borussia - Bayern zakończyło się triumfem Bawarczyków 3-1, a autorem dwóch bramek był wówczas Lewandowski. Poprzednie starcia tych drużyn obfitowały w wiele goli. Czy tym razem Borussia i Bayern znów zaserwują kibicom strzelecki popis? Borussia Dortmund na zwycięstwo nad Bayernem czeka od sierpnia 2019 r., kiedy to BVB ograło Bayern 2-0 w finale Superpucharu Niemiec.



Borussia - Bayern: gdzie oglądać transmisję?

Mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium odbędzie się w sobotę 4 grudnia. Początek rywalizacji o godzinie 18.30. Transmisja online live stream na Viaplay. Tekstowa relacja na żywo dostępna będzie także na sport.interia.pl.



Zdjęcie Borussia Dortmund - Bayern Monachium, Robert Lewandowski / CHRISTOF STACHE / AFP / AFP

KKO