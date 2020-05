Ekspert "Polsatu Sport" i były napastnik drużyn Bundesligi Artur Wichniarek podzielił się z kibicami treścią SMS-a, jakiego po meczu z Bayernem Monachium wysłał mu Łukasz Piszczek. "I że nie dał karnego za blok ręką Boatenga?” - smucił się polski obrońca.

Borussia zaliczyła bardzo mocne otwarcie meczu z Bayernem. Już w pierwszej akcji okazję bramkową miał Erling Haaland, którego strzał z linii bramkowej wybił Jerome Boateng.

Później gospodarze przeprowadzili jeszcze kilka groźnych kontrataków, ale z biegiem czasu to Bayern przejmował kontrolę nad spotkaniem. Niemniej sporo kontrowersji wzbudziła sytuacja z drugiej połowy, gdy Boateng ponownie stanął na drodze do bramki po uderzeniu Haalanda. Piłka trafiła w rękę środkowego obrońcy, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego dla BVB.



To mógł być punkt zwrotny dla spotkania w Dortmundzie. Gdyby Borussia wykorzystała rzut karny, wciąż mogłaby mieć realne szanse na tytuł. Teraz jej szanse spadły niemal do zera.



W roli kapitana dortmundczyków wystąpił Łukasz Piszczek. Po meczu nie krył rozgoryczenia, czym podzielił się w SMS-ie do Artura Wichniarka.