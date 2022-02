Bayern Monachium przed pierwszym gwizdkiem był uznawany za faworyta spotkania - "Die Roten" mieli za sobą już serię trzech zwycięstw z rzędu i wyraźnie górowali nad resztą ligi pod względem punktów, drugą Borussię Dortmund wyprzedzając o dziewięć "oczek".

VfL Bochum również miało za sobą pewną serię - tyle że trzech meczów bez zwycięstwa, bo w ostatnim czasie ekipa z Nadrenii Północnej-Westfalii dwukrotnie zremisowała i raz uległa rywalom. Futbol uwielbia jednak zaskakiwać i to Bochum sensacyjnie zwyciężyło z "Gwiazdą Południa" 4-2.



Robert Lewandowski grał w spotkaniu od pierwszej minuty i doczekał się osiągnięcia kolejnego kamienia milowego w swojej karierze.



VfL Bochum - Bayern Monachium. Pierwsze minuty spotkania i 600. gol Roberta Lewandowskiego w karierze

Ciekawie było jeszcze w zasadzie przed pierwszym gwizdkiem - na stadionie w Bochum miała miejsce awaria oświetlenia, ale mimo to arbiter główny spotkania zdecydował się o planowym rozpoczęciu zmagań.



Pierwszą całkiem ciekawą sytuację Bayern wypracował w 3. minucie - Serge Gnabry szukał wówczas swoim podaniem Roberta Lewandowskiego w polu karnym rywali, ale koniec końców futbolówka wylądowała w rękach Michaela Essera.



W ogólnym rozrachunku - i wbrew przewidywaniom - to jednak gospodarze dość mocno dominowali pierwsze minuty starcia. Strzałów próbowali kolejno Holtmann oraz Locadia, ale ich uderzenia okazywały się niecelne.



W 9. minucie fortuna odwróciła się jednak od Bochum - Kingsley Coman zgrał piłkę głową do znajdującego się tuż przed bramką Roberta Lewandowskiego, który będąc w dosyć trudnym położeniu zdołał opanować futbolówkę i uderzyć obok Essera. Weryfikacja VAR szybko potwierdziła, że nie było w tej sytuacji spalonego, w związku z czym Polak mógł cieszyć się z kolejnej zdobytej w tym sezonie bramki i w ogólnym rozrachunku 600. w swojej karierze.



VfL Bochum - Bayern Monachium. Szybkie wyrównanie gospodarzy i emocjonująca wymiana "ciosów"

Na odpowiedź VfL Bochum nie trzeba było jednak długo czekać - w 14. minucie Holtmann ruszył z kontrą po lewym skrzydle boiska i doskonale dograł w pole karne, gdzie już czyhał Antwi-Adjei. Ghańczyk oszukał sprytnie Suele i trafił bezbłędnie do bramki obok Ulreicha.



Kolejne minuty ponownie były pełne dynamicznej gry ze strony obu ekip - w 20. minucie po raz kolejny groźnie zrobiło się znowu w "szesnastce" Bochum, ale zagęszczenie graczy w okolicach "piątki" było tak duże, że żaden z graczy "Die Roten nie był w stanie nawet obrócić się z piłką w kierunku bramki.



Między 25. i 26. minutą meczu gracze Bochum ponownie dwukrotnie próbowali rajdów po flankach - jednak zarówno Osterhage, jak i Antwi-Adjei posłali na koniec swoich akcji podania zupełnie do nikogo i ich próby spaliły na panewce. Po chwili - niejako w odpowiedzi - strzału w stronę bramki Essera próbował Coman, ale jego uderzenie było dalekie od ideału.



W 31. minucie "Lewy" był blisko kolejnej bramki - znów dobrze zgrywał mu piłkę Gnabry, a Polak złożył się do strzału z półprzewrotki, trafił jednak w Gamboę, który na szczęście dla gospodarzy stał na linii strzału.

Vfl Bochum - Bayern Monachium. Gospodarze zszokowali kibiców

Po chwili Suele odrobinę odpracował swoją winę przy straconej bramce Bayernu - przytomnie wybił piłkę, którą wprowadził płaskim podaniem pod bramkę Ulreicha Holtmann. Gospodarze jednak nie przestawali naciskać i doczekali się swojej szansy.



W pewnym momencie Rexhbecaj próbował odgrywać futbolówkę któremuś z kolegów w "szesnastce", ale bardzo nieodpowiedzialnie zachował się Upamecano, który wyraźnie zablokował piłkę ręką. Sędzia podyktował "jedenastkę", którą na gola w 38. minucie zamienił Locadia.



Po zaledwie dwóch minutach VfL ponownie postanowiło zaatakować bramkę oponentów - Gamboa po cudownym podprowadzeniu piłki popisał się pięknym strzałem i podwyższył prowadzenie na 3-1.

Jeszcze przed przerwą - i strzelając jeszcze bardziej urodziwą bramkę - strzelił Holtmann, który uderzył z dystansu i nie dał szans Ulreichowi - było już 4-1 dla Bochum, co niewątpliwie należało uznać za sensację.



VfL Bochum - Bayern Monachium. Bochumczycy po przerwie nie odpuszczali

Z równie wielką determinacją gracze Bochum wyszli na murawę po przerwie. Fatalny błąd zaraz po gwizdku popełnił Pavard, którego zbyt krótkie podanie przejął Holtmann. Ten jednak nie zdołał pokonać ponownie Ulreicha.



Potem, w bardzo krótkim odstępie czasu do bramki trafili Osterhage oraz Antwi-Adjei, ale obaj byli - na szczęście dla Bayernu - na spalonym.

W 52. minucie Lewandowski miał doskonałą szansę na strzelenie kolejnego gola - Polak zdołał ominąć Essera i uderzyć w kierunku bramki, ale w ostatniej chwili piłkę zdążył wybić Bella-Kotchap. Zaraz potem zmienić wynik próbował Suele, ale posłał piłkę lekko ponad poprzeczką bramki Bochum.



W 59. minucie tuż przed polem karnym został sfaulowany Lewandowski - za to przewinienie Gamboa został ukarany żółtą kartką. Z podyktowanego rzutu wolnego uderzał Leroy Sane, ale trafił trochę ponad bramką Bochum.



W 63. minucie Esser w "stykowy" sposób wybił "Lewemu" futbolówkę spod nóg, ratując po raz kolejny swój zespół przed stratą gola. VfL ruszyło niebawem z ofensywną odpowiedzią, ale tym razem nie byli w stanie zagrozić rywalom.



Kolejne minuty świadczyły o tym, że gracze VfL nie są jednak w stanie utrzymywać stale podkręconego tempa gry - ich ataki "siadły" i to w końcu się zemściło.





VfL Bochum - Bayern Monachium. "Lewy" z kolejną bramką

W 75. minucie w "szesnastkę" przed bramką Essera trafiła piłka wrzucona tam z wolnego. Po krótkim zamieszaniu wybijał ją Osterhage, jednak był nieostrożny i w zasadzie oddał piłkę Lewandowskiemu, który tym razem był całkowicie niepilnowany. Polski snajper wykorzystał tę sytuację i precyzyjnym strzałem posłał piłkę do siatki.

W 82. minucie Polter, który tuż po wejściu na murawę miał jeszcze wiele energii, zrobił krótki rajd pod bramkę Ulreicha i próbował strzału, ale po raz kolejny bardzo czujny był Suele.



W 86. minucie Lewandowski uderzał mocno z wolnego - i trafił niemalże w spojenie bramki rywali, będą o włos od hat-tricka.

Ostatecznie wynik już się nie zmienił - Bayern sensacyjnie przegrał 2-4 z VfL Bochum!





VfL Bochum - Bayern Monachium. Wynik meczu i składy

VfL Bochum 4-2 Bayern Monachium



Bramki: Robert Lewandowski (9', 75') - Christopher Antwi-Adjei (14'), Juergen Locadia (38'), Christian Gamboa (40'), Gerrit Holtmann (44')



VfL Bochum: Esser - Soares, Leitsch, Bella-Kotchap, Gamboa (Stafylidys 72') - Rexhbecaj (Masović 90'), Losilla, Osterhage - Holtmann (Pantović 80'), Locadia (Polter 80'), Antwi-Adjei (Asano 80')



Bayern Monachium: Ulreich - Hernandez, Upamecano (Tolisso 46'), Suele, Pavard - Kimmich - Coman (Sabitzer 75'), Sane, Mueller (Choupo-Moting 64'), Gnabry - Lewandowski