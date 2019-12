Szefowie Bayernu Monachium zrezygnowali z pomysłu zatrudnienia Mauricia Pochettina jako trenera zespołu mistrza Niemiec. Informację podają niemieckie media powołując się na "Bilda".

Bayern zwolnił trenera Niko Kovacza 3 listopada dzień po klęsce z Eintrachtem Frankfurt 1-5 w Bundeslidze.



W niemieckich mediach od razu pojawiła się długa lista nazwisk trenerów, którzy mogliby go zastąpić, ale nie potwierdzały się kolejne doniesienia, aż wreszcie szefowie Bayernu ogłosili, że pełniący obowiązki trenera Hansi Flick pozostanie u sterów przynajmniej do końca roku.

Jednym z głównych kandydatów do przejęcia drużyny w styczniu był Mauricio Pochettino, który przed kilkoma tygodniami stracił pracę w Tottenhamie. Argentyńczyk pracował w nim od 2014 roku i w minionym sezonie wprowadził go do finału Ligi Mistrzów.



Zwolennikiem zatrudnienia Argentyńczyka miał być dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidżić, który kontaktował się z tym szkoleniowcem jeszcze w 2018 roku przed sprowadzeniem Kovacza.

Niemieckie media, powołując się na "Bilda", poinformowały jednak w czwartek, że temat upadł. Przyczyną miała być bariera językowa, bo Argentyńczyk nie mówi po niemiecku. Ponadto szefowie Bayernu nie byli przekonani co do filozofii gry Pochettina.



Teraz faworytem do objęcia posady trenera Bayernu ma być Thomas Tuchel. Wprawdzie ma kontrakt z PSG ważny do czerwca 2021 roku, ale jeśli nie wygra Ligi Mistrzów, to prawdopodobnie straci posadę.



