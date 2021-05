"Hansi Flick wkracza do siedziby federacji, by oficjalnie zostać trenerem reprezentacji! Umowa zostanie podpisana jeszcze dziś" - poinformował we wtorkowy poranek "Bild".

Flick ma objąć posadę selekcjonera po zakończonych mistrzostwach Europy, a umowa będzie obowiązywała aż do kolejnego turnieju ME - Euro 2024.

Flick zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec

W roli selekcjonera niemieckiej kadry Flick będzie zarabiał nieco mniej niż w Bayernie, ale wciąż gigantyczne pieniądze. Za prowadzenie kadry dostanie około 6,5 mln euro za rok.

Jednym z życzeń nowego selekcjonera ma być dalsza współpraca DFB z obecnym dyrektorem kadry, Oliverem Bierhoffem. Flick przez wiele lat był związany z reprezentacją Niemiec. W latach 2006-2014 był asystentem selekcjonera Joachima Loewa, a w latach 2014-2017 dyrektorem reprezentacji. Zdarzało mu się także zastępować zawieszonego Loewa podczas pojedynczych spotkań.

"Wreszcie! Hansi Flick podpisuje kontrakt (do 2024 roku) z DFB. Pomimo innych ofert i intensywnych prób ze strony FC Barcelona i Realu Madryt" - poinformował dziennikarz Tobi Altschaeffl.

