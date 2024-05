Choć Bayern Monachium może jeszcze uratować ten sezon, triumfując w Lidze Mistrzów, na ten moment jest on w wykonaniu Bawarczyków wybitnie nieudany. Utrata hegemonii na krajowym podwórku sprawiła, że klub już w lutym poinformował o zerwaniu współpracy z Thomasem Tuchelem wraz z zakończeniem kampanii. Choć wówczas taki ruch wydawał się logiczny, "Die Roten" otrzymali już odpowiedź odmowną od dwóch szkoleniowców, których traktowali priorytetowo. To może doprowadzić do nieco panicznego ruchu, jakim byłoby zaoferowanie bezrobotnemu szkoleniowcowi ofertę pracy tymczasowej .

Odmówił faworyt, odmówiła opcja rezerwowa. Bayern nie mógł się tego spodziewać

Bayern Monachium właściwie po kilku latach od powstania Bundesligi zdominował krajowe rozgrywki i dał się poznać w Europie. W trakcie ostatnich kilkunastu lat "Die Roten" ugruntowali jednak swoją pozycję w ścisłej czołówce Starego Kontynentu. Trudno się temu dziwić; 11 mistrzostw kraju z rzędu, a także dwie zdobyte w tym okresie Ligi Mistrzów robiły wrażenie. To sprawiło, że Bawarczykom nie było trudno przekonać do swojego projektu największe gwiazdy - i piłkarskie, i trenerskie . Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują jednak, że zespół ten stracił nieco na swoim prestiżu.

W lutym Bayern ogłosił rychłe rozstanie z Tuchelem. Wówczas klub zamierzał mocno postawić na Xabiego Alonso, którego pożądają również takie marki, jak Real Madryt i Liverpool FC. Decyzja Hiszpana o pozostaniu na rok w Bayerze Leverkusen każe zakładać, że przymierza się on do przejęcia "Królewskich" po Carlo Ancelottim. Kolejnym kandydatem "Die Roten" był Ralf Rangnick. Po wtorkowym starciu Ligi Mistrzów ogłoszono nawet, że rozmowy są na zaawansowanym poziomie. Selekcjoner reprezentacji Austrii również zdecydował się jednak odrzucić zaloty największego niemieckiego klubu. To oznacza, że ma on coraz mniej sensownych opcji.