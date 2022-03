"Popatrz tylko na tych dwóch, lepiej nie zapraszać ich do domu" - to słowa, które do swojej córki wypowiedział człowiek odpowiedzialny w centrum treningowym Bayernu za wydawanie sprzętu. Zapłacił za to jedno zdanie utratą pracy wykonywanej przez ostatnie 10 lat.

Jak informuje "Bild", uwagę kitmana - odnoszącą się do Serge'a Gnabry'ego i Erica Maxima Choupo-Motinga - usłyszeli inni pracownicy klubu. Poinformowali o incydencie przełożonych, a ci wszczęli postępowanie wyjaśniające.

Bayern zwalnia kitmana w trybie natychmiastowym

Efekt? Dyscyplinarne zwolnienie z trybie natychmiastowym. Przytoczona wypowiedź została bowiem uznana za przejaw rasizmu wobec piłkarzy o ciemniejszym kolorze skóry.

Bayern nie wydał w tej sprawie oficjalnego komunikatu. Niemieccy dziennikarze donoszą jednak, że o decyzji klubu zawodnicy zostali już poinformowani przez dyrektora sportowego Hasana Salihamidżicia.

W obozie mistrza Niemiec to w ostatnim czasie kolejne zdarzenie o charakterze rasistowskim. W 2020 roku za niestosowne wypowiedzi zatrudnienie stracił jeden z trenerów grup młodzieżowych.

- Oczywiście ta historia w ogóle nie pasuje do wartości, które reprezentuje Bayern - mówił wówczas dyrektor generalny klubu Karl-Heinz Rummenigge. Jak widać, nie wszyscy zdążyli wyciągnąć z tamtego zdarzenia konstruktywne wnioski.

