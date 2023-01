Neuer to człowiek instytucja zarówno w bramce Bayernu i reprezentacji Niemiec. Jego kontuzja komplikuje sytuację w klubie. W Bayernie broni od 2011 roku, a w kadrze dwa lata dłużej. W obu zespołach jest kapitanem. O ile, w reprezentacji mógłby liczyć na zastępców o podobnym poziomie, jak choćby będącego w wielkiej formie Marca-Andre ter Stegena , to w Bayernie uważają, że nie mają odpowiedni dobrego zmiennika.

Dlatego zagięli parol na Yanna Sommera . To bardzo doświadczony bramkarz Borussii Moenchengladbach, a także reprezentacji Szwajcarii (80 występów). W Bundeslidze i szwajcarskiej Super Lidze rozegrał prawie 450 spotkań. Do tego prawie 90 meczów w europejskich pucharach.

Borussia zmienia zdanie

Dlatego Bayern bardzo chciałby ściągnąć Sommera już zimą. W sobotę Roland Virkus, dyrektor sportowy Borussii stwierdził, że to niemożliwe. We wtorek sytuacja się zmieniła. Być może w klubie z Moenchengladbach uznano, że to jedyna okazja, by na 35-letnim bramkarzu jeszcze zarobić. Zwłaszcza, że kontrakt Szwajcara wygasa już w czerwcu i już teraz może podpisać umowę z nowym pracodawcą.