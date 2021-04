Według "Mitteldeutsche Zeitung" Bayern Monachium porozumiał się z RB Lipsk w sprawie odejścia Juliana Nagelsmanna. Za młodego szkoleniowca, który zostanie następcą Hansiego Flicka w zespole ze stolicy Bawarii, mistrzowie Niemiec będą musieli zapłacić jego dotychczasowemu pracodawcy aż 23 miliony euro. To absolutny rekord transferowy w historii Bundesligi, jeśli chodzi o trenerów.

Mówiło się o tym już od kilku dni i wygląda na to, że w końcu ten ruch stał się faktem. Jak informuje niemiecki "Mitteldeutsche Zeitung" Bayern porozumiał się z RB Lipsk w sprawie odejścia Juliana Nagelsmanna i to właśnie ten młody szkoleniowiec zostanie nowym trenerem Roberta Lewandowskiego i jego kolegów.





Bundesliga: nowy trener Bayernu Monachium

