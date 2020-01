Dlaczego Robert Lewandowski jest teraz szczególnie potrzebny Bayernowi i na czym polega taktyczna przemiana zespołu Hansiego Flicka, w porównaniu do tego, co prezentował jesienią - w Niemczech nie milkną echa pierwszego zwycięstwa "Bawarczyków" w 2020 r. W niedzielę "Lewy" i jego koledzy rozbili na wyjeździe Herthę 4-0.

- Lewandowski jest bliski swej stuprocentowej dyspozycji zaledwie cztery tygodnie po operacji pachwiny - powiedział trener Bayernu Hansi Flick przed startem drugiej części sezonu, a po meczu z Herthą mógł odetchnąć z ulgą.



"Bayern zawsze potrzebuje Lewandowskiego, ale teraz potrzebuje go jeszcze bardziej, bo brakuje mu wielu rzeczy: ma za mało punktów w porównaniu do liderującego RB Lipsk i ma za mało zawodników w porównaniu do pozostałych rywali" - napisał Christof Kneer z Sueddeutsche Zeitung, który w innym miejscu trafnie zauważył:

"Robert Lewandowski zameldował się po operacji pachwiny i wysłała pozdrowienia bezpośrednio do Lipska", nawiązując do pasjonującej rywalizacji "Lewego" z Timo Wernerem o tytuł króla strzelców Bundesligi.

Na razie obaj panowie mają po 20 goli.

Bawarskie media podkreślają, że stylem gry jesienią Bayern chciał przypominać kopię Liverpoolu z Premier League. Bazował na posiadaniu piłki, szybkim rozgrywaniem jej mocnymi podaniami, natychmiastowym pressingiem po stracie, bez względu w jakiej części boiska się nadarzyła.

W pierwszym meczu o punkty, rozegranym w 2020 roku dało się zauważyć istotną zmianę w taktyce. "Bawarczycy" nie atakowali już tak wysoko po stracie piłki. Postawili na odbudowę bloku obronnego, lepsze ustawianie się i przewidywanie tego, którędy piłkę transportował będzie rywal.

Budziły zachwyt podania - mocne i dokładne. Dzięki nim zespół Hansiego Flicka przenosił się błyskawicznie z defensywy do ataku.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Philippe Coutinho fetują zwycięstwo nad Herthą Berlin / AFP

MiKi