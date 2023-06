Bayern wkracza do akcji. Gwiazdor Napoli bardzo blisko Monachium

Klauzula odstępnego w kontrakcie Kima Min-Jae wynosi zaledwie 50 milionów euro . Właśnie tyle trzeba zapłacić Napoli , aby ominąć jakiekolwiek negocjacje między klubami i przejść do rozmów kontraktowych z piłkarzem. W dzisiejszych czasach cena ta jest niczym znakomita promocja . Jeszcze rok temu mało kto spodziewał się, że Koreańczyk okaże się tak znakomitym obrońcą.

Początkowo Kima media łączyły z przenosinami do Manchesteru United, który koniecznie chce sprowadzić do siebie topowego stopera - z Old Trafford latem prawdopodobnie pożegna się Harry Maguire, a Raphael Varane często boryka się z różnymi urazami. Końcówkę tego sezonu "Czerwone Diabły" musiały rozgrywać z duetem Luke Shaw - Victor Lindelof na środku defensywy. Stąd potrzeba sprowadzenia nowego zawodnika właśnie na tę pozycję.