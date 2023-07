O potencjalnym odejściu Kane`a z Tottenhamu mówi się od dobrych kilku miesięcy. Anglikowi pozostał rok kontraktu, a on sam w tym niedługo kończy 30 lat i chciałby wreszcie posmakować, co to znaczy zdobyć trofeum, bo w północnym Londynie nie było mu jak do tej pory dane tego posmakować. Sporo mówiło się o potencjalnym transferze do Realu Madryt, "Królewscy" jednak wycofali się w oczekiwaniu na Kyliana Mbappe. Pod koniec czerwca Bayern Monachium miał nawet złożyć pierwszą ofertę za Kane`a, ale według dobrze poinformowanych dziennikarzy kwota rzędu niespełna 70 milionów euro została błyskawicznie odrzucona przez "Spurs".

Bayern Monachium zdeterminowany, by sprowadzić do siebie Harry`ego Kane`a

Okazuje się jednak, że prawdopodobnie to tylko jeszcze bardziej zmotywowało "Bawarczyków". Zdaniem tamtejszych mediów sam piłkarz miał postawić sprawę jasno i stwierdzić, że chce przenieść się do Monachium, a klub ma zamiar to wykorzystać i rzucić w zasadzie wszystkie dostępne środki, byle tylko sprowadzić Anglika do siebie. Chodzi o kwotę rzędu 90-100 milionów euro. Ładnie w słowa ubiera to portal "TZ".

Jeśli postawisz wszystkie dostępne żetony przy stole pokerowym, w żargonie technicznym wejdziesz „all-in”. Grupa zadaniowa FC Bayern uzgodniła jakiś czas temu, że zrobi dokładnie to samo z Harrym Kanem ~ czytamy

"Harry Kane chce iść do Bayernu, a Monachium chce mieć napastnika światowej klasy. Teraz wszystko może potoczyć się bardzo szybko" - dodają. Ich zdaniem działaczom Bayernu tak mocno zależy na transferze Kane`a, że na ten moment wstrzymali prace dotyczące innych ruchów transferowych. To miało także doprowadzić do wewnętrznego przełomu w relacji w sprawie transferu. Włodarze obu klubów mają spotkać się w przyszłym tygodniu. Thomas Tuchel zresztą jeszcze w maju miał się udać do Londynu, by osobiście przekonywać Kane`a do transferu, a towarzyszyć miał mu już były dyrektor sportowy, Hasan Salihamidzić. Dziennikarze "TZ" dodają nawet, że ojciec i brat piłkarze także doradzają mu transfer.

Daniel Levy, właściciel "Kogutów" jest jednak wyjątkowo twardym graczem i właśnie on ma pozostawać ostatnią przeszkodą przed dopięciem transferu. W Niemczech widzą jednak pozytywne zakończenie, wskazując na idealnie składające się przedsezonowe plany obu klubów, bo w drugiej połowie lipca oba udadzą się na tournee do Azji.

Harry Kane w zeszłym sezonie wyprzedził Wayne`a Rooneya i z 213 golami jest drugim najskuteczniejszym strzelcem w historii Premier League. Wielu ekspertów przewidywało, że przed odejściem z Anglii może powstrzymywać go chęć zostania liderem tej listy. Aby to zrobić musiałby pobić wynik Alana Shearera, który w trakcie swojej kariery zdobył 260 goli w angielskiej elicie.

