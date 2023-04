Bayern w poszukiwaniu następcy Lewandowskiego. Padło kolejne nazwisko. Ma poparcie legendy

Osmihen może okazać się za drogi. Bayern ma gotowy "plan B"

Od dłuższego wiadomo, że latem transferowym celem numer jeden dla przedstawicieli Bayernu będzie znalezienie odpowiedniego snajpera . Wśród potencjalnych celów bardzo wysoko stoją notowania Nigeryjczyka - Victora Osmihena. Problem polega jednak na tym, że właściciel Napoli - Aurelio De Lauretniis oczekuje za swojego gwiazdora kwoty w granicach 150 milionów euro, co może znacznie utrudnić osiągnięcie porozumienia .

Wicemistrz świata z reprezentacją Francji z ubiegłego roku miał wywrzeć ogromne wrażenie na legendzie klubu - Ulim Honessie, a osoby decyzyjne zdają sobie sprawę, że może okazać się on najlepszą i najbardziej opłacalną opcją dostępną na rynku .

Randal Kolo Muani trafił do Niemiec ubiegłego lata, kiedy przeniósł się do Eintrachtu z francuskiego Nantes. Od tego czasu radzi sobie znakomicie i w czterdziestu występach zanotował już dwadzieścia bramek, do których dołożył czternaście asyst.