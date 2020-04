Honorowy prezes Bayernu Monachium Uli Hoeness przyznał, że Manuel Neuer jest najlepszym bramkarzem na świecie. Doświadczony golkiper wciąż nie podpisał jednak nowej umowy z klubem, którego barw broni Robert Lewandowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski znowu to zrobił. Pokazał talent taneczny. Wideo INTERIA.TV

Stosunki włodarzy Bayernu z Neuerem były w ostatnim czasie niezwykle napięte. Wszystko ze względu na niezwykle wyboiste negocjacje transferowe, dotyczące nowego kontraktu 34-latka.

Reklama

Obie strony miały sobie sporo do zarzucenia. Klub był niezadowolony, że piłkarz nie zadowala się dwuletnią umową, żądając aż pięcioletniej prolongaty, a dodatkowo chce pięciomilionowej podwyżki, by zarabiać 20 mln euro w skali roku. Golkiper był natomiast oburzony tym, że prowadzone z Bayernem rozmowy ujrzały światło dzienne, a w dodatku medialne doniesienia nie są do końca prawdziwe ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij! ).

Nie oznacza to jednak, że po obu stronach brakuje wzajemnego szacunku, o czym poświadcza między innymi wypowiedź Hoenessa.

- Byłbym bardzo wdzięczny i szczęśliwy, gdyby Manuel Neuer został w Bayernie przez następne kilka lat, ponieważ nadal jest najlepszym bramkarzem na świecie - stwierdził honorowy prezes "Die Roten" w rozmowie z "Kickerem".

Honess odniósł się także do transferu Aleksandra Nuebela, który po sezonie dołączy do Bayernu, po tym jak wygaśnie jego kontrakt z Schalke 04.

- Jego zakontraktowanie to w stu procentach prawidłowa decyzja i genialne działanie Hasana Salihamidzicia - mówił 68-latek, chwaląc przy tym dyrektora sportowego klubu.