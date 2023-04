Bayern trafił z własnej połowy! Kuriozalny błąd bramkarza

Bundesliga. Koszmarny błąd Gregora Kobela w hicie Bundesligi

Dayot Upamecano rozpoczynał akcję Bayernu na własnej połowie i w pewnym momencie zobaczył ruch Leroya Sane. Francuz posłał więc długą piłkę za linię obronę rywali, właśnie w kierunku skrzydłowego. Gregor Kobel przeczytał to zagranie i przytomnie ruszył z bramki przed pole karne , by je przeciąć. Wydawało się, że spokojnie to zrobi, ale golkiper gości... nie trafił w piłkę . Kibicom reprezentacji Polski mógł przypomnieć się kiks Artura Boruca, który zaliczył równie pechowe zagranie w jednym z meczów reprezentacji Polski.

Wyróżnić tutaj można także zachowanie samego Sane, który widząc, że piłka spokojnie zmierza do bramki, tylko odprowadził ją do niej samemu truchtając. W efekcie gol został zapisany na konto Upamecano, do którego zresztą Niemiec momentalnie ruszył z gratulacjami. 27-latek mógł wybrać rozwiązanie samolubne i wbić ją do siatki podreperowując nieco swoje statystyki, zdecydował się jednak na spory altruizm. Szacuneczek.