Thomas Mueller jest grającą ikoną Bayernu Monachium, ale jak przekonuje niemiecki magazyn "Kicker", nie jest zadowolony ze swojej pozycji w drużynie, co próbują wykorzystać włoskie i angielskie kluby.

Zdjęcie Thomas Mueller /AFP

Mueller zdobywał piłkarskie szlify w akademii Bayernu, a w seniorskim zespole Bawarczyków gra od 2008 roku i miał duży udział w sukcesach, jakimi było zwycięstwo w Lidze Mistrzów, wywalczenie siedmiu tytułów mistrza Niemiec i czterech krajowych pucharów.

Reklama

Zdaniem "Kickera" Mueller nie jest zadowolony ze współpracy z trenerem Niko Kovaczem, który często ustawia go na prawym skrzydle, choć niemiecki mistrz świata wielokrotnie podkreślał, że nie czuje się dobrze na tej pozycji i chce grać ustawiony za środkowym napastnikiem.

Mueller konsekwentnie dotąd odrzucał oferty innych klubów. Najkorzystniejszą miał z Manchesteru United, ale zdecydował się zostać w Bawarii.



Teraz zdaniem "Kickera" kuszą go kluby z Mediolanu - AC Milan oraz Inter i ma też oferty z klubów Premier League.

Niemiecki magazyn poinformował jednocześnie, że wszystko wskazuje na to, że w Bayernie na przyszły sezon pozostanie Mats Hummels. - Gdyby było tak jak w pierwszej części sezonu, to naturalnie musiałbym się martwić, ale teraz wygląda to lepiej - powiedział niemiecki stoper.

MZ